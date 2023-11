Time paraense de rugby faz ‘vaquinha’ online para chegar ao Campeonato Brasileiro de Sevens

O Campeonato Brasileiro de Sevens é um dos mais importantes do ano no rugby, e reúne times da modalidade de todas as regiões do país. Representantes do norte, a equipe paraense Cabanos Rugby é formada totalmente por voluntários, apaixonados pelo esporte, que estão realizando uma ‘vaquinha’ para arrecadar fundos para chegar ao campeonato, que será realizado em São Paulo, nos dias 9 e 10 de dezembro.

Segundo a presidente do time, Lilian Costa, a expectativa é de arrecadar cerca de R$25 mil com a campanha, para poder levar os 20 representantes da equipe, entre atletas e comissão técnica, para a competição.

“Serão 14 atletas do masculino, quatro do feminino e dois da comissão técnica que irão para São Paulo. A passagem está aumentando a cada dia que se aproxima da competição, e, além disso, existem gastos extras com uniformes, estadia e alimentação”, explicou.

Esta é a primeira vez que um time paraense chega à competição, sendo o segundo time do norte do país, o que eleva ainda mais a importância da presença da equipe no Brasileiro. As meninas do time foram convidadas e jogarão com a equipe do Rugby Sem Fronteiras, do Distrito Federal. Já a equipe masculina vai carregando o nome do Cabanos. Segundo Lilian, para chegar até o campeonato, a trajetória dos atletas não foi fácil.

“O time masculino, invicto há dois anos, foi campeão Paraense e Regional em 2023. Após isso, ganhou o direito de participar do Brasileiro de Sevens, maior competição do Brasil. Então disputaremos com os melhores times do país, e os 3 primeiros colocados ganham o direito de solicitar bolsa atleta, além de dar visibilidade para seu estado”, explicou

Agora, o foco de toda a equipe são os treinos, para chegarem à competição completamente preparados para o maior desafio que já enfrentaram. “Bom, todo nosso trabalho é realizado por meio de profissionais qualificados voluntários que se dedicam a este esporte olímpico. Temos uma diretoria e dentro dela há uma comissão técnica, que organizou um planejamento de sete semanas intensas de treinamentos físicos e táticos, já que agora o nível da competição é maior”, disse a presidente.

Apesar das dificuldades para chegar até a posição em que estão, o Cabanos Rugby quer conquistar a posição mais alta possível no pódio para dar mais visibilidade à modalidade no estado.

“Tem sido um desafio enorme desde a organização para cumprir os requisitos da Confederação e ser classificado. E está difícil conseguir dinheiro para levar esses atletas para esta oportunidade histórica. Então, sabendo o quão difícil foi chegar neste patamar, não vamos com a mentalidade de apenas ganhar experiência, mas sim de dar nosso sangue pelo pódio, por ser algo que pode mudar o cenário do rugby paraense e a vida de muitos atletas. Precisamos dar nosso melhor em campo, por ser a maior competição da história do Cabanos e de qualquer time de rugby do Pará”, finalizou.

Quem desejar auxiliar o Cabanos Rugby a chegar no Campeonato Brasileiro de Sevens, basta doar por meio da chave pix 4131670@vakinha.com.br, ou por meio do site da campanha.