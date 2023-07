Projeto de Rugby chega a Belém e vai implantar na cidade centro de práticas da modalidade

Belém receberá, em breve, núcleos de prática de rugby. A ação, executada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), faz parte do projeto "Vem Pro Rugby", que atende cidades de todo o Brasil. Além da capital do Pará, a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, receberá centros de formação.

Para realizar o projeto, a CBRu recebe patrocínio da Vale, com base na Lei Geral do Esporte. As ações da iniciativa são focadas nos aspectos educativos da modalidade, compreendidos como ferramenta de promoção de saúde, crescimento pessoal e participação social.

O "Vem Pro Rugby" se aproxima de clubes locais para fomentar a categoria de base utilizando metodologias de trabalho da Confederação Brasileira e da federação internacional.

“O rugby é um esporte que transforma a vida de crianças e adolescentes. Com recursos incentivados como o da Vale, nosso projeto vem se fortalecendo em várias regiões do Brasil e capacitando profissionais para trabalhar com a modalidade em escolas e clubes”, observa Mariana Miné, CEO da CBRu.