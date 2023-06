Rugby: seleção feminina leva título sul-americano e vaga para a Olimpíada de Paris

A seleção feminina de Rugby Sevens do Brasil carimbou o passaporte para a Olimpíada de Paris e será uma das 12 equipes a competir no principal evento esportivo do mundo. Conhecidas como Yaras, as jogadoras brasileiras garantiram a vaga olímpica de forma antecipada neste domingo (18), ao conquistarem o título do Campeonato Sul-Americano em Montevidéu, Uruguai. Com essa vitória, as Yaras mantêm uma invencibilidade de 21 anos na competição.

Já consagradas como campeãs após derrotarem o Chile por 45 a 7 nesta manhã, as brasileiras voltarão a campo apenas para cumprir tabela contra a Colômbia às 17h40 (horário de Brasília) deste domingo (18). Além das Yaras, as seleções da França, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Estados Unidos também já garantiram suas vagas olímpicas.

VEJA MAIS

A campanha invicta no Campeonato Sul-Americano, disputado no formato de pontos corridos, começou com uma vitória do Brasil sobre a Argentina por 17 a 5. Em seguida, elas derrotaram o Paraguai por 27 a 0, o Uruguai por 48 a 0 e, hoje, o Chile. A Colômbia, última adversária do Brasil, perdeu seus últimos jogos para o Chile (22 a 0) e Uruguai (17 a 12), e não tem mais chances de alcançar o Brasil na tabela.

Boa representatividade

Com o 21º título sul-americano conquistado, as Yaras encerram uma trajetória soberana na competição. A equipe venceu todas as edições, exceto a de 2015, quando já tinha garantido vaga como país-sede dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Na tarde de hoje, a seleção masculina, conhecida como Tupis, disputará o terceiro lugar contra a Colômbia, a partir das 17h, para garantir presença na Repescagem Mundial em 2024, que é a última oportunidade de assegurar a vaga olímpica.

Além das Yaras, o Brasil estará representado em Tóquio por Paola Reis no ciclismo BMX, Tatiana Weston-Webb no surfe, Daniel Nascimento na maratona, Caio Bonfim na marcha atlética, Philipe Chateaubrian no tiro esportivo e pela seleção brasileira feminina de futebol.