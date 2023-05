Touro invade campo de rugby, arrasta homem e assusta jogadores na França; vídeo

Um jogo de rugby entre Catalans Dragons e St. Helens, válido pela Superleague, na França, na sexta-feira (5/5), foi interrompido de maneira inusitada durante o aquecimento dos jogadores. Um touro invadiu o campo, causando pânico entre os atletas e torcedores presentes.

VEJA MAIS

No momento do incidente, um homem tentou segurar o animal, mas acabou sendo arrastado. Os jogadores, que estavam em fase de aquecimento, correram para se proteger do touro, que fazia parte da programação do evento. De acordo com o planejado, três touros e duas vacas deveriam dar uma volta ao redor do campo antes do início da partida, mas um deles acabou fugindo. Confira:

Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. Dentro de campo, os Catalans Dragons venceram o St. Helens por 24 a 12.