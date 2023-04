Vídeo: vira-lata caramelo invade quadra e paralisa jogo de vôlei em SC

Um vira-lata caramelo (sempre ele) viralizou após invadir e interromper uma partida de vôlei do Circuito Mundial Beach Pro Tour Challenge em Itapema, no Litoral Norte catarinense, nessa sexta-feira (7). Os vídeos da 'invasão' logo passaram a serem compartilhados em todas as principais redes sociais.

Tudo transcorria na normalidade na disputa entre as duplas de Alemanha e Estados Unidos e uma das atletas se preparava para o saque, quando o animal, considerado um patrimônio brasileiro, entrou na quadra de areia. Balançando o rabo e parecendo estar ‘de boa’, o caramelo caminhou, deitou e até pediu carinho para as pessoas que tentavam lhe retirar da quadra.

Após obter os holofotes para si e provocar muita risada de atletas e torcida, a equipe de fiscais da competição conseguiu convencer o cachorro de que ali não poderia ficar. Foram algumas tentativas, antes de conseguirem retirá-lo da quadra e continuar a partida. Veja o vídeo: