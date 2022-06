Rugby feminino: Brasil goleia Argentina e vai à final do Sul-Americano

O Liberal, com informações da Agência Brasil

A Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens venceu o confronto contra a Argentina e está na final do Sul-Americano da modalidade. A partida será disputado no Estádio Elcyr Resende de Mendonça em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado (11), o time nacional venceu disparado de 27 a 0 contra a Argentina. A final será entre Brasil e Colômbia, após time vencer Paraguai por 7 a 0.

A partida brasileira foi definida por três jogadoras: três tries (‘gol do rugby’) da Gabi, dois da Thalia e uma conversão (‘chute de bonificação depois da marcação do trie’) de Luiza. O jogo que decidirá o campeão do Sul-Americano está acontecendo hoje (11), à tarde.

Torneio de Rugby feminino

Esta é a 21ª edição do torneio Rugby Feminino. O Brasil segue invicto com os títulos e o time favorito da modalidade. O único título que não veio para o Brasil e - a Colômbia conquistou - aconteceu em 2015. Isso porque as “yaras” (nome dado às jogadoras brasileiras) não competiram por estarem escaladas para os Jogos Olímpicos do Rio.

Apesar do retrospecto amplamente favorável ao Brasil, a Colômbia é o único país sul-americano que derrotou o time verde e amarelo em jogos oficiais. Foi na disputa do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.