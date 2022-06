Com gol de Neymar, Seleção Brasileira vence Japão em amistoso; saiba mais

Em jogo disputado na manhã desta segunda-feira, no estádio Nacional de Tóquio, a Seleção Brasileira venceu a Seleção Japonesa pelo placar de 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Neymar, de pênalti, aos 32 minutos do segundo tempo. Depois de balançar novamente as redes, o atacante do PSG chegou ao 74º gol pela seleção.

Com um ataque formado por Vinícius Jr, Neymar e Lucas Paquetá, o Brasil dominou a maior parte da partida, embora o gol da vitória tenha saído apenas na etapa final. Aos dois minutos, Neymar lançou Raphinha, que quase abre o placar, após um arremate na trave. Aos 10, foi a vez de Fred tentar o chute, assustando a defesa adversária.

SAIBA MAIS



Aliás, o goleiro Gonda foi peça chave no esquema tático japonês, evitando um placar maior em favor dos brasileiros. A contrapartida dos donos da casa veio em forma de marcação, sobretudo em cima de Neymar.

No segundo tempo, a seleção voltou a campo a mesma pegada e por pouco não abre o placar aos oito minutos, após receber na frente e finalizar por cima da defesa japonesa. A pressão verde amarela aos poucos foi dominando os espaços até que, aos 32, Richarlyson foi tocado na área e o árbitro Alireza Faghani assinou a penalidade. Neymar foi para a cobrança e colocou o Brasil em vantagem, administrada até o apito final.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO 0 X 1 BRASIL

Local: Estádio Nacional, em Tóquio (Japão)

Data: 06 de junho de 2022 (segunda-feira)

Horário: 07h20 (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Ashley Beechan e Anton Shchetinin, ambos da Austrállia

VAR: Kurt Ams (Japão)

Cartão amarelo: Endo, Kamada (Japão); Raphinha, Neymar (Brasil)

Gols:

BRASIL: Neymar (32 minutos do segundo tempo)

JAPÃO: Gonda; Nagatomo (Yamane), Itakura, Yoshida, Nakayama; Endo, Haraguchi (Kamada), Tanaka (Shibasaki); Junya Ito (Doan), Minamino (Mitoma) e Furuhashi (Maeda)

Técnico: Hajime Moriyasu

BRASIL: Alisson; Daniel Alves (Thiago Silva), Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; Casemiro (Fabinho), Fred (Richarlison), Raphinha (Gabriel Jesus) e Vinícius Jr (Gabriel Martinelli); Neymar e Lucas Paquetá (Bruno Guimarães)

Técnico: Tite