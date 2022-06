Quatro atletas do basquete em cadeira de rodas são convocados para a Seleção Brasileira; veja

O basquete em cadeira de roda do Pará continua como um grande celeiro de atletas. Desta vez, três jogadores do feminino e um do masculino foram convocados para a Seleção Brasileira, que disputa no mês de julho a Copa das Américas, que serve de seletiva para a Copa do Mundo.

No masculino, foi convocado o atleta Rildo Saldanha, enquanto no feminino as atletas Perla Assunção, Débora Costa e Vileide Almeida, todos eles do All Star Rodas devem integrar a delegação canarinha, que treina e compete entre os dias 3 e 19 de julho. De acordo com o técnico do All Star Rodas, Wilson Caju, a partir de agora os atletas devem intensificar a ppreparação física com vistas ao mundial.

"Eles se apresentam dia 3 de julho em São Paulo, vão treinar até o dia da competição, no dia 12 de julho. E ai eles vão disputar a Copa das Americas. No masculino eles vão enfrentar Canada, Argentina e Mexico. O feminino joga contra Canadá, Chile e Bolívia", comenta.

Na competição, classificam-se duas equipes de cada chave, que se cruzam com outros dois classificados, formandop um sistema de mata-mata. No feminino três seleções se classificam para o Mundial, enquantro o masculino conta com quatro vagas. "Essas meninas são da nata do basquete do mundo e com certeza vão fazer um excelente trabalho, assim como o Rildo, que é um excelente atleta e agora conseguimos colocá-lo na Seleção Brasileira", completa Caju.