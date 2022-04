Paraenses são convocadas para treinamentos com a Seleção feminina de Basquete em cadeira de rodas

A Seleção de Basquete em cadeira de rodas se prepara para disputar a Copa América da modalidade. Com isso, o elenco para a competição já está sendo montado. Esta semana, o técnico da equipe feminina do Brasil, Rogério Pinheiro, fez a reconvocação para a primeira semana de treinamentos e, desta vez, seis atletas paraenses foram chamadas.

Cleonete Reis, Debora Costa, Vileide Brito, Adrienne Souza, Gabriela dos Santos e Perla dos Santos, eleita a melhor jogadora de basquete em cadeira de rodas do ano passado foram convocadas. Todas a jogadoras fazem parte da equipe All Star Rodas. Na primeira chamada, duas atletas paraenses já haviam sido selecionadas.

Além disso, a equipe masculina também teve representantes paraenses. Rildo Saldanha e David Pontes fizeram parte dos treinamentos que ocorreram no início do mês de abril.

Os treinamentos da Seleção feminina devem ocorrer na Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (ANDEF), em Niterói, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 21 de maio. Antes disso, as meninas ainda participam da Copa Four de basquetebol que será realizada do dia 11 a 15 do mesmo mês.

A Copa América de Basquete em Cadeira de Rodas, feminina e masculina, ocorre entre os dias 9 e 19 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)