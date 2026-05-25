Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana com uma das etapas mais tradicionais e prestigiadas do automobilismo mundial. O GP de Mônaco, sexta corrida da temporada 2026, será realizado entre os dias 5 e 7 de junho, no circuito de rua de Monte Carlo, considerado um dos mais importantes da história da categoria.

Após uma semana de pausa depois do GP do Canadá, vencido por Kimi Antonelli, os pilotos desembarcam na Europa para o início do chamado “tour europeu” da F1. Além do peso histórico, a etapa em Mônaco também faz parte da chamada Tríplice Coroa do Automobilismo.

VEJA MAIS

🏁 Com ruas estreitas, poucas oportunidades de ultrapassagem e muros muito próximos da pista, o GP de Mônaco costuma transformar a classificação em um dos momentos mais decisivos do fim de semana.

Quando acontece o GP de Mônaco de Fórmula 1?

O Grande Prêmio de Mônaco será disputado entre os dias 5 e 7 de junho, no tradicional circuito de Monte Carlo, em Mônaco. A corrida principal está marcada para domingo (7), às 10h, no horário de Brasília.

Além da prova principal, a programação inclui três sessões de treinos livres e a classificação, considerada fundamental para definir o resultado da etapa devido às características do circuito.

Confira os horários do GP de Mônaco

Sexta-feira (5 de junho)

Treino livre 1: 08h30

Treino livre 2: 12h

Sábado (6 de junho)

Treino livre 3: 07h30

Classificação: 11h

Domingo (7 de junho)

Corrida: 10h

Onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo?

O GP de Mônaco terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. O canal por assinatura também exibe todos os treinos livres e a classificação ao longo do fim de semana.