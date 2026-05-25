Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo Etapa mais tradicional da F1 marca início da sequência europeia da temporada 2026 e terá transmissão na TV aberta Hannah Franco 25.05.26 23h21 Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo (Instagram @f1) A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana com uma das etapas mais tradicionais e prestigiadas do automobilismo mundial. O GP de Mônaco, sexta corrida da temporada 2026, será realizado entre os dias 5 e 7 de junho, no circuito de rua de Monte Carlo, considerado um dos mais importantes da história da categoria. Após uma semana de pausa depois do GP do Canadá, vencido por Kimi Antonelli, os pilotos desembarcam na Europa para o início do chamado “tour europeu” da F1. Além do peso histórico, a etapa em Mônaco também faz parte da chamada Tríplice Coroa do Automobilismo. VEJA MAIS Antonelli vence duelo espetacular com Russell, bate recorde e ganha no Canadá Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen completaram o pódio. Brasileiro Gabriel Bortoleto finalizou em 13º F1: veja o grid de largada do GP do Canadá com Russell na pole e Bortoleto 13º 🏁 Com ruas estreitas, poucas oportunidades de ultrapassagem e muros muito próximos da pista, o GP de Mônaco costuma transformar a classificação em um dos momentos mais decisivos do fim de semana. Quando acontece o GP de Mônaco de Fórmula 1? O Grande Prêmio de Mônaco será disputado entre os dias 5 e 7 de junho, no tradicional circuito de Monte Carlo, em Mônaco. A corrida principal está marcada para domingo (7), às 10h, no horário de Brasília. Além da prova principal, a programação inclui três sessões de treinos livres e a classificação, considerada fundamental para definir o resultado da etapa devido às características do circuito. Confira os horários do GP de Mônaco Sexta-feira (5 de junho) Treino livre 1: 08h30 Treino livre 2: 12h Sábado (6 de junho) Treino livre 3: 07h30 Classificação: 11h Domingo (7 de junho) Corrida: 10h Onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo? O GP de Mônaco terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. O canal por assinatura também exibe todos os treinos livres e a classificação ao longo do fim de semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave GP de Mônaco Fórmula 1 F1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES F1 Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP de Mônaco ao vivo Etapa mais tradicional da F1 marca início da sequência europeia da temporada 2026 e terá transmissão na TV aberta 25.05.26 23h21 É BRONZE Vitória histórica: Seleção Feminina de rugby conquista medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos Após quatro anos de espera, as Yaras derrotam a Colômbia por 45 a 0 e igualam o resultado obtido em Toronto 2015 04.11.23 18h00 Futebol Caio Mello destaca boa fase no Paysandu e brinca: 'Nem olhei para o gol' Camisa 8 abriu o caminho para a vitória em cima do Floresta nesta segunda-feira, 25. 25.05.26 23h04 Campeonato Brasileiro Série B Operário-PR x Atlético-GO: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (22/07) pela Série B Operário-PR e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 22.07.25 18h00