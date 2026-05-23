F1: veja o grid de largada do GP do Canadá com Russell na pole e Bortoleto 13º Estadão Conteúdo 23.05.26 18h32 George Russell esperou até o último segundo para cravar a pole position do GP do Canadá de Fórmula 1. O britânico da Mercedes não liderou nenhuma parte da sessão deste sábado que não fosse os segundos finais, em que superou seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, na briga interna pela ponta. Gabriel Bortoleto foi o 13º. Essa é a segunda vez que o piloto de 28 anos larga da posição de honra - a última foi justamente na abertura da temporada, na Austrália. O resultado também consolida a dominância da montadora alemã, que largou da frente em todas as corridas até o momento. Pelo tempo estar mais frio do que nos dias anteriores, os pilotos levaram algum tempo até encontrarem a temperatura igual dos pneus e marcarem as voltas rápidas. Nenhuma surpresa no Q1, entretanto. Todos os favoritos avançaram sem problemas. Antonelli foi o mais rápido com 1min13s380 e os eliminados: Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Valtteri Bottas. Bortoleto caía até os últimos momentos da primeira parte, quando encaixou uma volta que o fez passar em 16º, colado na 'zona da degola'. O brasileiro não conseguiu avançar ao Q3, mas classificou-se em 13º, próximo ao seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, o 11º, com tempos de 1min14s071 e 1min13s886, respectivamente. Isack Hadjar surpreendeu ao liderar o Q2 com 1min12s975, tempo parecido ao de Russell na corrida sprint, quando largou da ponta. Além de Bortoleto e Hulkenberg, também foram eliminados na segunda parte da classificação: Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman. No Q3, foi Norris que pulou à frente nas primeiras tentativas, com 1min12s729, no que era o melhor tempo do fim de semana até aquele momento, mas Antonelli marcou 1min12s646 e o superou. Só que o italiano nem teve tempo de comemorar a pole position provisória, pois Russell voou em seu último giro com 1min12s578 e cravou a primeira colocação no grid. Confira o grid de largada do GP do Canadá de Fórmula 1 1. George Russell (ING/Mercedes), 1min12s578 2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s646 3. Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s729 4. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s781 5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min12s868 6. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s907 7. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min12s935 8. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s976 9. Arvin Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min13s280 10. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min13s697 11. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min13s886 12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min13s897 13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min14s071 14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s187 15. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min14s273 16. Oliver Bearman (FRA/Hass), 1min14s416 17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s845 18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min14s851 19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15s196 20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min15s429 21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s195 22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min16s272 