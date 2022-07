Ex-Paysandu marca golaço de bicicleta no futebol japonês e livra equipe da derrota; vídeo

O empate em 3 a 3 pela J-League do Japão, entre Kashima Antlers e Cezero Osaka, nesta semana, teve como destaque um golaço do brasileiro Everaldo, de 31 anos, que atuou pelo Paysandu na temporada de 2015. O ex-bicolor mandou uma bicicleta espetacular e fez a festa do “outro lado do Mundo”.

No Japão desde 2020 e na sua terceira temporada no Kashima Antlers, Everaldo fez um belo gol, que livrou a sua equipe da derrota pelo Campeonato Japonês. Já na reta final da partida, a bola foi levantada na área, um companheiro de equipe raspou de cabeça e Everaldo deu um chapéu no adversário e mandou uma bicicleta surpreendendo o goleiro, foi o empate do Kashima Antlers, aos 43 do segundo tempo.

Em 2022 Everaldo atuou em 12 partidas pelo Kashima Antlers, marcou três gols e deu uma assistência. Na carreira o atacante acumula passagens pelo Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, além do Querétaro, do México.

Paysandu

O Gaúcho passou pelo Paysandu na temporada de 2015 e atuou em apenas três partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o centro-avante não marcou gols à favor do Paysandu. A única vez em que Everaldo balançou a rede foi em gol contra, pelo Papão, na derrota bicolor por 1 a 0 para o Criciúma-SC.

Carreira

O jogador acumula passagens pelo Esportivo-RS, Grêmio-RS, Caxias-RS, CSA-AL, além de Figueirense-SC, Água Santa-SP, Grêmio Novorizontino-SP, Atlético-GO e Chapecoense-SC. Em três temporadas defendendo a equipe do Kashima Antlers, Everaldo fez 86 partidas e marcou 30 gols.