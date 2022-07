Cuiabá goleia o Paysandu no Brasileiro de Aspirantes, com gols de Nescau; Papão segura a lanterna

O Paysandu foi goleado pelo Cuiabá-MT, na tarde desta quinta-feira (7), no Estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Papão foi derrotado por 5 a 0, com destaque para o atacante Gustavo Nescau, que marcou duas vezes na goleada do Dourado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Assista aos gols do Cuiabá

O primeiro gol saiu após boa jogada de Lucas Cardoso pelo lado esquerdo, o atleta do Cuiabá fez fila e cruzou na cabeça de João Paulo, que testou para o gol, abrindo o marcador aos 24 minutos.

VEJA MAIS

A equipe do Cuiabá chegou ao segundo gol após Thiaguinho receber passe na área, driblou o goleiro do Paysandu e finalizou de calcanhar, mas o jogador Adilson, da equipe paraense, evitou o gol tirando a bola com a mão. Pênalti marcado e Gustavo Nescau bateu com categoria, deslocando o goleiro e ampliou aos 37 minutos.

No segundo tempo o time do Cuiabá-MT manteve o ritmo e iniciou a etapa marcando o terceiro. Cruzamento da esquerda e Gustavo Nescau, mais uma vez, subiu e testou para as redes do Papão, aos 4 minutos.

O Paysandu não conseguiu reagir em nenhum momento na partida e aos 11 minutos, Vinícius foi lançado em profundidade, esperou a saída do goleiro e deu um toque por cobertura, que morreu nas redes do Papão. Cuiabá 4 a 0.

Já na reta final, aos 42 minutos, Lucas Cardoso recebeu passe na área pela direita, tirou a marcação e chutou forte, sem chances para o goleiro bicolor, fechando o placar em 5 a 0 para o Dourado.

Panorama

O Paysandu é o lanterna do grupo D com dois jogos e duas derrotas. O próximo jogo do Papão no Campeonato Brasileiro de Aspirantes será no dia 14 de julho, fora de casa, diante do CSA-AL.