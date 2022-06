Paysandu perde para o Fortaleza na Curuzu na esteia do Brasileiro de Aspirantes

O Paysandu estreou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2022 com derrota. O clube paraense foi perdeu para o Fortaleza-CE na tarde desta quinta-feira (30), no Estádio da Curuzu, pelo placar de 1 a 0 e não iniciou bem na competição nacional.

A estreia bicolor não foi do jeito que o Papão da Curuzu esperava. A equipe comandada pelo técnico Wilton Bezerra, que foi campeão estadual pelo profissional com o Paysandu em 2021, não conseguiu furar a defesa do Leão do Pici, que soube aproveitar e venceu com um golaço do zagueiro Renílson, que pegou a sobra da zaga bicolor e chutou forte, no ângulo, aos 10 minutos do primeiro tempo.

O Paysandu contou com jogadores da equipe profissional na competição Sub-23, um deles o atacante Dioguinho, que se recusou a treinar na base do Remo em 2021, após ser punido pela diretoria azulina.

A equipe alvicleste teve chance de empatar, mas desperdiçou. O Fortaleza, mesmo jogando longe de casa, soube aproveitar melhor as oportunidades e no final, já com a equipe bicolor entregue em campo, teve chances de ampliar o placar, mas esbarrou na falta de pontaria e de tomadas de decisões.

De fora

O meia Victor Diniz, cria das categorias de base do Paysandu, que está emprestado ao Fortaleza, não viajou com a delegação do Leão do Pici. O atleta pertence ao Papão e por motivos contratuais não pôde atuar.

Agenda

A próxima partida do clube alvicelste no Brasileirão de Aspirantes será contra o Cuiabá-MT, fora de casa, no dia 7 de julho, às 15h. O Papão está no grupo D da competição nacional, ao lado de Fortaleza, Cuiabá e CSA-AL.