Acabou! Remo anuncia esgotamento de ingressos para o clássico Re-Pa, na Série C

O Remo anunciou nesta quinta-feira (30) que todos os ingressos para o clássico Re-Pa da Série C do Brasileirão estão esgotados. A partida, que ocorre neste domingo (3), às 17h, no estádio Baenão, terá apenas a presença de azulinos, por recomendações dos órgãos de segurança.

Os bilhetes para o Re-Pa se esgotaram em tempo recorde. As vendas de entradas para o jogo começaram na última quarta-feira (30) e terminaram em pouco mais de 24 horas. A expectativa é que mais de 13 mil pessoas assistam o clássico Rei da Amazônia no estádio remista.

Além da rivalidade, o duelo entre as equipes vale uma melhor colocação para as equipes na tabela da Série C do Brasileirão. Uma vitória pode colocar os Bicolores na liderança do torneio. Por outro lado, os três pontos devem levar o Leão de volta ao G8 da Terceirona.

Outro fator que pode "apimentar" o clássico do Baenão é a presença do ex-bicolor Leandro Carvalho, hoje jogador do Remo. O atacante deve fazer a estreia com a camisa azulina no Re-Pa de domingo.

