Após duas horas na fila, torcedor do Remo compra ingresso para o Re-Pa; grandes filas são registradas

O clima de Re-Pa toma conta de Belém e os torcedores do Remo buscam as lojas do clube atrás de ingressos para o clássico. As vendas iniciaram e a procura é intensa por parte dos azulinos, que buscam a recuperação no Brasileirão da Série C diante do maior rival. Na manhã desta quinta-feira (30), uma longa fila se formou na frente da loja do Leão que fica anexa ao Estádio Baenão, local da partida do próximo domingo (3), às 17h.

Após duas horas de espera, debaixo do sol forte, o professor e torcedor Rosivan Silva, de 54 anos, conseguiu adquirir o seu ingresso para o clássico. Rosivan reclamou da demora.

“A comercialização é lenta, somente um atendente e devido a questão de colocar CBF acaba atrasando. Mas é necessário a organização para não deixar avacalhar, mas o processo é muito lento e o conselho que dou é que os torcedores procurem as lojas do shopping, locais fechados com ar condicionado, pois ficar na calçada do Baenão não é um bom negócio”, disse Rosivan.

Rosivan Silva, de 54 anos, passou duas horas na fila para comprar ingressos para o clássico Re-Pa (Arquivo pessoal)

Valor do ingresso do RE x PA

O Remo possui uma carga de um pouco mais de 11.500 disponíveis ao torcedor, mais os sócios-torcedores, totalizando 13.500. Os ingressos para a partida custam R$40 a arquibancada, R$80 as cadeiras e R$80 o louge e estão disponíveis em 10 Lojas do Remo espalhadas por Belém e região metropolitana, além do site. O torcedor Rosivan esclareceu os motivos de não comprar na internet.

“Comprando pessoalmente me sinto mais seguro. Já pela internet às vezes [o site] está fora do ar, não funciona bem e me sinto inseguro em relação à compra. Pessoalmente é mais confiável”, explicou.

Horário do jogo Remo e Paysandu

Remo x Paysandu jogam neste domingo (3), às 17h, no Baenão, pela 13ª rodada do Brasileirão da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.