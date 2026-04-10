Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte O Liberal 10.04.26 9h16 Time bicolor entrou em campo com equipe alternativa (João Vitor Normando / Paysandu) O Paysandu teve uma noite digna de filme de terror na última quinta-feira (9), na Arena Amazônia, em Manaus. A equipe bicolor foi goleada por 7 a 0 pelo Nacional-AM, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Norte. O placar foi o maior sofrido pelo Bicola nos últimos anos e o segundo maior do século. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até então, a maior goleada sofrida pelo Paysandu no século havia sido para o Paulista, na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Papão foi derrotado por 9 a 0, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, São Paulo. O revés por 9 a 0 contra o Paulista ainda detém, até hoje, o título de maior goleada da história da Série B desde que o formato de pontos corridos foi adotado, o que ocorreu justamente em 2006. VEJA MAIS Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados Com cerca de 19 mil torcedores já garantidos, Papão abre novo lote para duelo contra o Vasco, no Mangueirão, com valores mais elevados a partir desta quarta-feira Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC Com um time alternativo, o Paysandu não conseguiu ser competitivo contra o time do Nacional. Logo no primeiro tempo, sofreu três gols, marcados em apenas três minutos. Já na etapa final, o Naça fez mais quatro, selando a goleada histórica. Em 2004, na Série A, a equipe paraense também perdeu para o São Paulo pelo mesmo placar de 7 a 0, sendo uma das maiores goleadas da competição. O "massacre" sofrido pelo bicolor deve ser um alerta para a diretoria bicolor rever o planejamento do futebol. A equipe optou, neste ano, por utilizar os atletas da base após o fiasco da temporada passada. A estratégia até funcionou quando mesclada com jogadores mais experientes - o clube foi campeão paraense. No entanto, com a Série C como principal objetivo, o clube optou por manter os atletas titulares em treinamento em Belém e mandar para Manaus, em sua grande maioria, jogadores da base, sem a presença do treinador Júnior Rocha. Cenário Com o resultado, o Papão caiu para a quarta posição do grupo A da Copa Norte, com três pontos e um saldo de gols negativo de seis. O Nacional assumiu a liderança, com 7, seguido pelo Trem-AP, Guaporé e GAS. O Independente-AP é o lanterna da chave. Assim, o Bicola terá que vencer os dois próximos confrontos para garantir a classificação para a segunda fase do torneio. Na Copa Verde, o Bicola joga contra o Independência em casa, na quarta-feira (15), às 19h. Outras goleadas O Paysandu ainda amarga outras goleadas em sua história recente, como o 6 a 0 para o Figueirense, em 2006. Mas, recentemente, a última vez que o clube havia perdido por cinco gols de diferença, por exemplo, foi para o Ypiranga-RS, na terceira rodada da Série C de 2023 - ano em que o Papão subiu para a Segundona. Confira a lista 1ª - 2006 - Paulista 9 x 0 Paysandu - Série B 2ª - 2004 - São Paulo 7 x 0 Paysandu - Série A 2ª - 2026 - Nacional-AM 7 x Paysandu - Copa Norte 3ª - 2004 - Santos 6 x 0 Paysandu - Série A 3ª - 2003 - Figueirense 6 x 0 Paysandu - Série A 4ª - 2003 - Corinthians 6 x 1 Paysandu - Série A 5ª - 2007 - Náutico 5 x 0 Paysandu - Copa do Brasil 5ª - 2023 - Ypiranga 5 x 0 Paysandu - Série C Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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