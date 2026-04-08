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Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu

Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC

O Liberal
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Papão terá sequência de dois jogos em casa (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após estrear com vitória na Série C fora de casa, o Paysandu terá dois jogos seguidos em casa na competição. O primeiro é contra o Brusque-SC e o segundo é contra o Barra-SC, ambos na Curuzu. Com isso, para atrair o torcedor ao estádio, o Bicola lançou uma promoção que contempla as duas partidas, a famosa "casadinha".

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Para as arquibancadas, os ingressos para os dois jogos saem por R$ 70, enquanto as cadeiras ficam por R$ 150. Já o bilhete individual para o duelo contra o Brusque custa R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira).

Os ingressos estão disponíveis no site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores possuem descontos no momento da compra.

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Vale ressaltar que o Paysandu não utiliza mais ingressos físicos e que o clube aderiu à biometria facial para a entrada no estádio bicolor.

Estudantes têm acesso à meia-entrada individual para os jogos. Já idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. As reservas devem ser feitas no site do Paysandu.

O Papão encara o Brusque-SC no próximo domingo (12), às 17h, na Curuzu. A partida é válida pela segunda rodada da Série C. Já no sábado (18), o Bicola recebe o Barra-SC, pela terceira rodada do campeonato, também no estádio bicolor, às 18h30.

O Paysandu estreou na competição com uma vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, fora de casa, e quer manter o ritmo para iniciar bem o campeonato.

Antes do duelo contra o Brusque, o Papão joga contra o Nacional-AM, pela Copa Verde. O jogo está marcado para esta quinta-feira (9), às 20h30, em Manaus.

Copa do Brasil 

Além destes, o clube bicolor também vende os ingressos para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que será contra o Vasco, na terça-feira (21), no Mangueirão. Para sócio-torcedor proprietário, o valor da entrada para a arquibancada custa R$ 60; já na venda geral, R$ 100. Já a cadeira custa R$ 200, e R$ 120 e R$ 170 para sócio-torcedores, proprietários e Payxão.

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