Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC O Liberal 08.04.26 11h57 Papão terá sequência de dois jogos em casa (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após estrear com vitória na Série C fora de casa, o Paysandu terá dois jogos seguidos em casa na competição. O primeiro é contra o Brusque-SC e o segundo é contra o Barra-SC, ambos na Curuzu. Com isso, para atrair o torcedor ao estádio, o Bicola lançou uma promoção que contempla as duas partidas, a famosa "casadinha". WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para as arquibancadas, os ingressos para os dois jogos saem por R$ 70, enquanto as cadeiras ficam por R$ 150. Já o bilhete individual para o duelo contra o Brusque custa R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os ingressos estão disponíveis no site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores possuem descontos no momento da compra. VEJA MAIS Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’ Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor Vale ressaltar que o Paysandu não utiliza mais ingressos físicos e que o clube aderiu à biometria facial para a entrada no estádio bicolor. Estudantes têm acesso à meia-entrada individual para os jogos. Já idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. As reservas devem ser feitas no site do Paysandu. O Papão encara o Brusque-SC no próximo domingo (12), às 17h, na Curuzu. A partida é válida pela segunda rodada da Série C. Já no sábado (18), o Bicola recebe o Barra-SC, pela terceira rodada do campeonato, também no estádio bicolor, às 18h30. O Paysandu estreou na competição com uma vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, fora de casa, e quer manter o ritmo para iniciar bem o campeonato. Antes do duelo contra o Brusque, o Papão joga contra o Nacional-AM, pela Copa Verde. O jogo está marcado para esta quinta-feira (9), às 20h30, em Manaus. Copa do Brasil Além destes, o clube bicolor também vende os ingressos para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, que será contra o Vasco, na terça-feira (21), no Mangueirão. Para sócio-torcedor proprietário, o valor da entrada para a arquibancada custa R$ 60; já na venda geral, R$ 100. Já a cadeira custa R$ 200, e R$ 120 e R$ 170 para sócio-torcedores, proprietários e Payxão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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