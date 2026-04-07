Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’ Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C Igor Wilson 07.04.26 18h44 Lateral deu a assistência para o gol de Juninho, contra o Volta Redonda (André Moreira/Paysandu) O elenco do Paysandu que venceu o Volta Redonda na estreia da Série C se reapresentou nesta terça-feira (7), na Curuzu, enquanto o grupo alternativo que será utilizado na Copa Verde iniciou preparação para a viagem a Manaus, onde enfrenta o Nacional (AM), na quinta-feira (9). Mesmo com a estratégia do técnico Júnior Rocha de rodar o elenco na competição regional, o lateral-direito Edilson rechaçou a ideia de que o clube não valoriza o torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Experiente no grupo, o jogador foi direto ao comentar o tema e destacou o peso da Copa Verde para o clube. “Só fala que a Copa Verde não serve pra nada, é quem perde. Porque quando a gente ganha é maravilhoso, a torcida faz festa, nos recebe no aeroporto. Vencer é muito bom, ninguém quer perder”, afirmou. Edilson também lembrou o histórico bicolor na competição. “A importância pra mim é máxima. Nós somos o maior detentor de títulos e eu já tenho dois. Quero conquistar mais um com essa camisa”, completou. VEJA MAIS Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada Sobre a vitória fora de casa na estreia da Série C, com direito a assistência para o gol de Juninho, o lateral destacou o impacto positivo no ambiente do elenco. “Foi muito bom iniciar com o pé direito. Isso desperta confiança no grupo, que vem numa crescente. A Série C é o nosso principal objetivo, queremos o acesso”, disse. O jogador bicolor ainda ressaltou a organização interna do clube e a evolução dos jovens que passaram a integrar o elenco profissional. “Os pagamentos estão em dia, isso precisa ser valorizado. E os meninos já são realidade, estão mostrando isso no dia a dia”, avaliou. Com o calendário dividido, o Paysandu alterna as atenções entre as competições, mas mantém o foco na campanha nacional. Após o compromisso pela Copa Verde, a equipe principal volta a campo no domingo (12), contra o Brusque, na Curuzu, pela segunda rodada da Série C. “A gente trabalha jogo a jogo. No próximo, vamos com força total para buscar mais uma vitória”, finalizou Edilson. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALTERNATIVO? Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’ Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C 07.04.26 18h44 Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55 'CHEGOU CHEGANDO' Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor 06.04.26 19h53 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Copa Libertadores da América La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00 Copa Sul-Americana Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00