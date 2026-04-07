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Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’

Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C

Igor Wilson
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Lateral deu a assistência para o gol de Juninho, contra o Volta Redonda (André Moreira/Paysandu)

O elenco do Paysandu que venceu o Volta Redonda na estreia da Série C se reapresentou nesta terça-feira (7), na Curuzu, enquanto o grupo alternativo que será utilizado na Copa Verde iniciou preparação para a viagem a Manaus, onde enfrenta o Nacional (AM), na quinta-feira (9). Mesmo com a estratégia do técnico Júnior Rocha de rodar o elenco na competição regional, o lateral-direito Edilson rechaçou a ideia de que o clube não valoriza o torneio.

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Experiente no grupo, o jogador foi direto ao comentar o tema e destacou o peso da Copa Verde para o clube. “Só fala que a Copa Verde não serve pra nada, é quem perde. Porque quando a gente ganha é maravilhoso, a torcida faz festa, nos recebe no aeroporto. Vencer é muito bom, ninguém quer perder”, afirmou. Edilson também lembrou o histórico bicolor na competição. “A importância pra mim é máxima. Nós somos o maior detentor de títulos e eu já tenho dois. Quero conquistar mais um com essa camisa”, completou.

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Sobre a vitória fora de casa na estreia da Série C, com direito a assistência para o gol de Juninho, o lateral destacou o impacto positivo no ambiente do elenco. “Foi muito bom iniciar com o pé direito. Isso desperta confiança no grupo, que vem numa crescente. A Série C é o nosso principal objetivo, queremos o acesso”, disse. O jogador bicolor ainda ressaltou a organização interna do clube e a evolução dos jovens que passaram a integrar o elenco profissional. “Os pagamentos estão em dia, isso precisa ser valorizado. E os meninos já são realidade, estão mostrando isso no dia a dia”, avaliou.

Com o calendário dividido, o Paysandu alterna as atenções entre as competições, mas mantém o foco na campanha nacional. Após o compromisso pela Copa Verde, a equipe principal volta a campo no domingo (12), contra o Brusque, na Curuzu, pela segunda rodada da Série C. “A gente trabalha jogo a jogo. No próximo, vamos com força total para buscar mais uma vitória”, finalizou Edilson.

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