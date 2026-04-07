Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada Carlos Ferreira 07.04.26 15h12 Remo somou ponto importante contra o Grêmio; Papão venceu na estreia da Série C (Igor Mota / O Liberal) Remo: uma construção que começa a tomar forma A solidez do sistema defensivo é prioridade na construção de qualquer time. O Remo começa a manter-se em alta intensidade o jogo inteiro, com funções e posicionamentos bem ajustados, como ficou claro no empate com o Grêmio. O Remo até articula bem as jogadas, mas peca no último passe e finalizações. Isso se resolve. O principal é que o time está assimilando o modelo de jogo de Léo Condé e vai evoluir. Na Série A o próximo adversário é o Vasco, em jogo no sábado, 16:30. Antes, Copa Norte contra o Amazonas, amanhã, tendo que vencer a qualquer custo para se manter vivo na competição. Confiança consolidada Time ajustado e cada vez mais confiante. Esse é o Paysandu de Júnior Rocha, que provou em Volta Redonda suas credenciais para a uma campanha gloriosa na Série C, pela vitória e principalmente pelo desempenho. Claro que ainda não é hora de tirar conclusões definitivas, mas as impressões são muito animadoras para a nação bicolor. Na quinta-feira, em Manaus, a força do Papão vai ser medida pelo Nacional na Copa Norte, com o time bicolor tendo a volta do artilheiro Ítalo Carvalho, que foi bem substituído pelo estreante Juninho no domingo. Nacional x Paysandu, tradicionais adversários que vão se reencontrar depois de seis anos e meio. BAIXINHAS * Muitos elogios para Edilson e Juninho no Paysandu, que realmente se destacaram em Volta Redonda, mas é justo elogiar também o rendimento de Caio Melo. Esse atleta, que foi recebido sob desconfiança, vem crescendo a cada jogo e ganhando importância tática mais elevada a cada jogo. * Marlon e Tchamba estão indicando que a dupla formada por eles na zaga do Remo vai se estabelecer. São dois zagueiros que se impõem fisicamente e se completam em campo, tanto no jogo aéreo quanto por baixo. Outro jogador em clara evolução é o volante Patrick. * Gabriel Taliari perdeu uma chance absurda de gol, mas mostrou contra o Grêmio que é uma importante peça tática a serviço de Léo Condé. Jogou distante da área, aplicado à marcação no corredor central. Ao chegar ao Remo, apresentado como centroavante, ele fez questão de dizer que joga também pelos lados e como meia central. * A coluna levantou a questão do que seria o Paysandu sem a figura do seu facilitador ofensivo Ítalo Carvalho. Pois bem! Juninho entrou, estreou, fez gol, deu passe para o jogo anulado, deu muito certo no time. Juninho, 21 anos, é fruto da base do Palmeiras. Veio do Osasco. Boa descoberta do Papão. * Copa Norte preenche o meio de semana. Hoje, Águia x Galvez. O time marabaense é favoritão e deve encaminhar a classificação. Amanhã, jornada decisiva para o Remo, forçado a vencer o Amazonas. Quinta, Nacional x Paysandu em Manaus, um confronto carregado de tradição. * Vasco, adversário do Remo no sábado em Belém, joga hoje na Argentina contra o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana. O Vasco poupa os principais jogadores e até o técnico Renato Gaúcho para o jogo de Belém. O Leão Azul também deve poupar as principais peças, amanhã, contra o Amazonas, pela Copa Norte. * Em 23 jogos do Remo na temporada, o empate com o Grêmio foi apenas a quarta vez que o time azulino saiu de campo sem tomar gol. Com Juan Carlos Osorio o Remo havia tomado 17 gols em 13 jogos. Sob comando de Léo Condé, 9 em 6 jogos. Os demais nas interinidades de Flávio Garcia e Felipe Surian. Ainda bem que o sistema defensivo está melhorando claramente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada 07.04.26 15h12 CARLOS FERREIRA Com time B, cai a invencibilidade do Papão; Marcelo Rangel é o Clemer de 1994 no Leão 01.04.26 18h25 CARLOS FERREIRA Açúcar no feijão do Leão; É a vez do Papão acionar o seu genérico 31.03.26 16h29 FUTEBOL Remo em noite de preguiça; o que há com a Recuperação Judicial do Paysandu? 27.03.26 12h07