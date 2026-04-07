Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada

Remo: uma construção que começa a tomar forma

A solidez do sistema defensivo é prioridade na construção de qualquer time. O Remo começa a manter-se em alta intensidade o jogo inteiro, com funções e posicionamentos bem ajustados, como ficou claro no empate com o Grêmio.

O Remo até articula bem as jogadas, mas peca no último passe e finalizações. Isso se resolve. O principal é que o time está assimilando o modelo de jogo de Léo Condé e vai evoluir. Na Série A o próximo adversário é o Vasco, em jogo no sábado, 16:30. Antes, Copa Norte contra o Amazonas, amanhã, tendo que vencer a qualquer custo para se manter vivo na competição.

Confiança consolidada

Time ajustado e cada vez mais confiante. Esse é o Paysandu de Júnior Rocha, que provou em Volta Redonda suas credenciais para a uma campanha gloriosa na Série C, pela vitória e principalmente pelo desempenho. Claro que ainda não é hora de tirar conclusões definitivas, mas as impressões são muito animadoras para a nação bicolor.

Na quinta-feira, em Manaus, a força do Papão vai ser medida pelo Nacional na Copa Norte, com o time bicolor tendo a volta do artilheiro Ítalo Carvalho, que foi bem substituído pelo estreante Juninho no domingo. Nacional x Paysandu, tradicionais adversários que vão se reencontrar depois de seis anos e meio.

BAIXINHAS

* Muitos elogios para Edilson e Juninho no Paysandu, que realmente se destacaram em Volta Redonda, mas é justo elogiar também o rendimento de Caio Melo. Esse atleta, que foi recebido sob desconfiança, vem crescendo a cada jogo e ganhando importância tática mais elevada a cada jogo.

* Marlon e Tchamba estão indicando que a dupla formada por eles na zaga do Remo vai se estabelecer. São dois zagueiros que se impõem fisicamente e se completam em campo, tanto no jogo aéreo quanto por baixo. Outro jogador em clara evolução é o volante Patrick.

* Gabriel Taliari perdeu uma chance absurda de gol, mas mostrou contra o Grêmio que é uma importante peça tática a serviço de Léo Condé. Jogou distante da área, aplicado à marcação no corredor central. Ao chegar ao Remo, apresentado como centroavante, ele fez questão de dizer que joga também pelos lados e como meia central.

* A coluna levantou a questão do que seria o Paysandu sem a figura do seu facilitador ofensivo Ítalo Carvalho. Pois bem! Juninho entrou, estreou, fez gol, deu passe para o jogo anulado, deu muito certo no time. Juninho, 21 anos, é fruto da base do Palmeiras. Veio do Osasco. Boa descoberta do Papão.

* Copa Norte preenche o meio de semana. Hoje, Águia x Galvez. O time marabaense é favoritão e deve encaminhar a classificação. Amanhã, jornada decisiva para o Remo, forçado a vencer o Amazonas. Quinta, Nacional x Paysandu em Manaus, um confronto carregado de tradição.

* Vasco, adversário do Remo no sábado em Belém, joga hoje na Argentina contra o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana. O Vasco poupa os principais jogadores e até o técnico Renato Gaúcho para o jogo de Belém. O Leão Azul também deve poupar as principais peças, amanhã, contra o Amazonas, pela Copa Norte.

* Em 23 jogos do Remo na temporada, o empate com o Grêmio foi apenas a quarta vez que o time azulino saiu de campo sem tomar gol. Com Juan Carlos Osorio o Remo havia tomado 17 gols em 13 jogos. Sob comando de Léo Condé, 9 em 6 jogos. Os demais nas interinidades de Flávio Garcia e Felipe Surian. Ainda bem que o sistema defensivo está melhorando claramente.