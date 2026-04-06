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Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte

Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto

O Liberal
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Os dois times voltam a se enfrentar, agora pela Copa Norte. (Cristino Martins / O Liberal)

Paysandu e Nacional-AM voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia, pela 3ª rodada do grupo A da Copa Norte. O confronto carrega um histórico amplamente favorável ao clube paraense.

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Ao longo de 34 partidas disputadas entre as equipes, o Paysandu soma 16 vitórias, contra apenas 6 do Nacional, além de 12 empates. O desempenho reforça a superioridade do Papão no duelo, inclusive com resultados expressivos ao longo dos anos.

Mesmo atuando em Manaus, o retrospecto segue positivo para o time bicolor. Em 18 jogos na casa do adversário, são 7 vitórias do Paysandu, 7 empates e 4 triunfos do Nacional-AM.

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Um dos momentos mais marcantes do confronto aconteceu na Copa Verde de 2019. Na ocasião, o Paysandu venceu por 4 a 1 na Curuzu e segurou um empate em 1 a 1 fora de casa. Na referida edição, o Papão chegou até a final, mas foi derrotado pelo Cuiabá, que ficou com o título.

Para o duelo desta semana, o cenário é de equilíbrio na tabela. O Nacional-AM lidera o grupo com quatro pontos, enquanto o Paysandu aparece na terceira colocação, com três, fora da zona de classificação. 

Além da Copa Norte, o Paysandu também disputa a Série C nacional e a Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco no próximo dia 21, enquanto o time amazonense segue na Série D, onde entra em campo no dia 12, em partida contra o Nacional, na Arena da Amazônia. 

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