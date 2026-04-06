Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto O Liberal 06.04.26 19h55 Os dois times voltam a se enfrentar, agora pela Copa Norte. (Cristino Martins / O Liberal) Paysandu e Nacional-AM voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia, pela 3ª rodada do grupo A da Copa Norte. O confronto carrega um histórico amplamente favorável ao clube paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ao longo de 34 partidas disputadas entre as equipes, o Paysandu soma 16 vitórias, contra apenas 6 do Nacional, além de 12 empates. O desempenho reforça a superioridade do Papão no duelo, inclusive com resultados expressivos ao longo dos anos. Mesmo atuando em Manaus, o retrospecto segue positivo para o time bicolor. Em 18 jogos na casa do adversário, são 7 vitórias do Paysandu, 7 empates e 4 triunfos do Nacional-AM. VEJA MAIS Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor Um dos momentos mais marcantes do confronto aconteceu na Copa Verde de 2019. Na ocasião, o Paysandu venceu por 4 a 1 na Curuzu e segurou um empate em 1 a 1 fora de casa. Na referida edição, o Papão chegou até a final, mas foi derrotado pelo Cuiabá, que ficou com o título. Para o duelo desta semana, o cenário é de equilíbrio na tabela. O Nacional-AM lidera o grupo com quatro pontos, enquanto o Paysandu aparece na terceira colocação, com três, fora da zona de classificação. Além da Copa Norte, o Paysandu também disputa a Série C nacional e a Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco no próximo dia 21, enquanto o time amazonense segue na Série D, onde entra em campo no dia 12, em partida contra o Nacional, na Arena da Amazônia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 nacional x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55 'CHEGOU CHEGANDO' Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor 06.04.26 19h53 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30 SÉRIE C Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico Time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro 06.04.26 19h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00