Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado O Liberal 06.04.26 19h30 Bruno Lopes pode voltar ao radar bicolor após rescisão com a Macaca. (Reprodução / @blopess95) O atacante Bruno Lopes entrou na Justiça contra a Ponte Preta e solicitou a rescisão imediata do contrato, o que pode colocá-lo livre no mercado nas próximas semanas. Com isso, o Paysandu, que disputa a Série C, ganha um novo cenário para, caso queira, retomar as negociações pelo jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na ação, movida na 4ª Vara do Trabalho de Campinas, o atleta cobra cerca de R$ 2 milhões referentes a salários atrasados e outros direitos trabalhistas. Segundo o processo, são sete meses de pendências, além de valores relacionados a FGTS, férias, 13º salário e auxílio moradia. A situação reacende o interesse do Paysandu. O clube paraense já fez duas investidas por Bruno Lopes: a primeira em dezembro de 2025 e a segunda no início desta temporada. Em ambas as ocasiões, houve conversas, mas sem acordo. VEJA MAIS Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana Na época, o próprio jogador confirmou o contato e condicionou uma possível saída da Ponte Preta à regularização das pendências salariais. Sem avanço interno, o cenário agora muda com o pedido de rescisão. Aos 30 anos, Bruno Lopes é visto como uma opção versátil para o setor ofensivo, atuando tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Com experiência em competições nacionais, ele segue como um nome monitorado pelo Paysandu, que pode aproveitar a possível liberação para avançar nas tratativas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 bruno lopes ponte preta futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55 'CHEGOU CHEGANDO' Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor 06.04.26 19h53 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30 SÉRIE C Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico Time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro 06.04.26 19h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00