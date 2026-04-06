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Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu

Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado

O Liberal
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Bruno Lopes pode voltar ao radar bicolor após rescisão com a Macaca. (Reprodução / @blopess95)

O atacante Bruno Lopes entrou na Justiça contra a Ponte Preta e solicitou a rescisão imediata do contrato, o que pode colocá-lo livre no mercado nas próximas semanas. Com isso, o Paysandu, que disputa a Série C, ganha um novo cenário para, caso queira, retomar as negociações pelo jogador.

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Na ação, movida na 4ª Vara do Trabalho de Campinas, o atleta cobra cerca de R$ 2 milhões referentes a salários atrasados e outros direitos trabalhistas. Segundo o processo, são sete meses de pendências, além de valores relacionados a FGTS, férias, 13º salário e auxílio moradia.

A situação reacende o interesse do Paysandu. O clube paraense já fez duas investidas por Bruno Lopes: a primeira em dezembro de 2025 e a segunda no início desta temporada. Em ambas as ocasiões, houve conversas, mas sem acordo.

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Na época, o próprio jogador confirmou o contato e condicionou uma possível saída da Ponte Preta à regularização das pendências salariais. Sem avanço interno, o cenário agora muda com o pedido de rescisão.

Aos 30 anos, Bruno Lopes é visto como uma opção versátil para o setor ofensivo, atuando tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Com experiência em competições nacionais, ele segue como um nome monitorado pelo Paysandu, que pode aproveitar a possível liberação para avançar nas tratativas.

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