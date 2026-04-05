Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C

O Paysandu não poderia ter começado melhor sua trajetória na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, em um Estádio Raulino de Oliveira com pouco público, o Papão venceu o Volta Redonda por 1 a 0, com gol do estreante Juninho, após cruzamento de Edilson, e garantiu três pontos importantes na largada da competição. O próximo compromisso bicolor na Série C será na próxima segunda-feira, dia 13, contra o Brusque, na Curuzu.

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1º Tempo

Os primeiros 45 minutos foi marcado por um ritmo cadenciado e poucas chances claras. Muito devido ao baixo nível técnico e ao estádio quase vazio, o jogo foi até mesmo sonolento em boa parte. Com maior posse de bola nos minutos iniciais, o time da casa tentou controlar as ações, enquanto o Paysandu encontrou dificuldades para se organizar ofensivamente nos primeiros 10 minutos. Apesar da iniciativa, o Voltaço não conseguiu transformar o domínio territorial em oportunidades reais de gol, apenas tocou a bola sem grande objetividade.

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A primeira chance mais consistente veio do lado bicolor, aos 12 minutos, em cobrança de falta de Caio Mello, que levou perigo ao gol de Felipe Avelino ao passar rente à trave. A partir daí, o jogo seguiu truncado, com muitas faltas e pouca fluidez. O Volta Redonda chegou em tentativa de longa distância com Wagninho, sem direção, enquanto o Paysandu voltou a ameaçar aos 21, em jogada construída por Kleiton Pego e finalizada por Marcinho, exigindo boa defesa do goleiro adversário.

(Foro: André Moreira/Paysandu)

Na reta final da etapa inicial, o Papão passou a encontrar mais espaços e começou a gostar do jogo. Marcinho voltou a levar perigo em chute de fora da área, e Caio Mello obrigou o goleiro a trabalhar em finalização forte aos 43 minutos. Já nos acréscimos, Kleiton Pego puxou contra-ataque promissor e sofreu falta na entrada da área, interrompendo uma jogada que poderia resultar em finalização clara. Na cobrança, Marcinho bateu rasteiro, com perigo, encerrando um primeiro tempo equilibrado, mas com leve superioridade bicolor nos minutos finais.

2º Tempo

Na etapa final, os dois times mantiveram o padrão de equilíbrio, mas com o time bicolor mais presente no campo de ataque. A primeira chegada de perigo foi dos mandantes, aos seis minutos, quando Blanco recebeu próximo à área, mas desperdiçou a oportunidade ao tentar um cruzamento sem direção. A resposta do Paysandu veio aos 15, em boa jogada trabalhada pela esquerda, com cruzamento de Facundo Bonifazi e cabeceio de Pedro Henrique, defendido pelo goleiro.

Com o passar do tempo, o Paysandu passou a controlar melhor as ações e chegou a balançar as redes aos 22 minutos, quando Caio Mello completou para o gol após cruzamento, mas a arbitragem assinalou irregularidade no lance. Na sequência, o Volta Redonda quase abriu o placar em jogada individual de Felipinho, que finalizou colocado e acertou a trave, levando perigo real à defesa bicolor. Mas, logo depois, o time paraense chegou ao gol que lhe daria a vitória.

O gol da partida saiu pouco depois, em jogada construída pelo lado direito. Edilson fez o cruzamento e encontrou Juninho, estreante da noite, que apareceu bem na área para finalizar e marcar o único gol do confronto. Ele havia sido apresentado nesta semana e só jogou porque o artiljeiro do time, Ítalo, não pôde jogar por pertencer ao Volta Redonda e estar emprestado ao Paysandu.

A partir da vantagem, o Paysandu reduziu o ritmo, fechou os espaços e passou a administrar o resultado, enquanto o Volta Redonda tentou pressionar, quase chegou ao gol após cruzamento perigoso que Gabriel mesquita defendeu no reflexo, logo depois Wellington Silva perdeu boa chance de cabeça, mas, de resto, o time carioca encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo bicolor, que garantiu o controle até o apito final.