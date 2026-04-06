Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor Igor Wilson 06.04.26 19h53 O Paysandu teve na estreia da Série C um personagem decisivo e improvável. Recém-chegado ao clube, o atacante Juninho foi titular logo em sua estreia e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, resultado que também representou um feito inédito para o Papão fora de casa contra o adversário. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apresentado na semana anterior, o jogador havia participado de poucos treinos com o elenco bicolor, mas ganhou a oportunidade entre os titulares devido à ausência de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada, que não pôde atuar por questões contratuais. Diante do cenário, Juninho assumiu a responsabilidade e respondeu com eficiência ao marcar o único gol da partida, em finalização após cruzamento de Edilson. Após o jogo, o atacante destacou a importância do momento vivido na estreia com a camisa bicolor. VEJA MAIS Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição “Estava ansioso para estrear com a camisa do Paysandu, e também para marcar o primeiro gol, sentir essa sensação. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe com um gol importante, em um jogo difícil. Espero que seja o início de uma grande história na minha carreira”, afirmou. Juninho também ressaltou a rápida adaptação ao novo clube e o ambiente encontrado no elenco. “Tive uma recepção muito boa, desde os atletas até o staff. Todos me receberam e me ajudaram muito nessa adaptação, que foi bem rápida. Isso fez com que eu me sentisse à vontade para trabalhar e entender o grupo no dia a dia”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55 'CHEGOU CHEGANDO' Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor 06.04.26 19h53 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30 SÉRIE C Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico Time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro 06.04.26 19h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00