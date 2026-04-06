Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história'

O Paysandu teve na estreia da Série C um personagem decisivo e improvável. Recém-chegado ao clube, o atacante Juninho foi titular logo em sua estreia e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, resultado que também representou um feito inédito para o Papão fora de casa contra o adversário.

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Apresentado na semana anterior, o jogador havia participado de poucos treinos com o elenco bicolor, mas ganhou a oportunidade entre os titulares devido à ausência de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada, que não pôde atuar por questões contratuais. Diante do cenário, Juninho assumiu a responsabilidade e respondeu com eficiência ao marcar o único gol da partida, em finalização após cruzamento de Edilson. Após o jogo, o atacante destacou a importância do momento vivido na estreia com a camisa bicolor.

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“Estava ansioso para estrear com a camisa do Paysandu, e também para marcar o primeiro gol, sentir essa sensação. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe com um gol importante, em um jogo difícil. Espero que seja o início de uma grande história na minha carreira”, afirmou.

Juninho também ressaltou a rápida adaptação ao novo clube e o ambiente encontrado no elenco. “Tive uma recepção muito boa, desde os atletas até o staff. Todos me receberam e me ajudaram muito nessa adaptação, que foi bem rápida. Isso fez com que eu me sentisse à vontade para trabalhar e entender o grupo no dia a dia”, disse.