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Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira

Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom

O Liberal
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Equipes paraense seguem fortes no ranking digital nacional (Thiago Gomes e Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu ultrapassou o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, conforme levantamento do IBOPE Repucom. De acordo com o último relatório, divulgado neste mês de abril, o Papão superou o Leão Azul e tem a 21ª maior base nas redes sociais do Brasil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

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Segundo o IBOPE Repucom, o Paysandu teve um crescimento de 2,95% em março, sendo a maior evolução proporcional entre os 25 maiores clubes analisados no período.

O levantamento leva em consideração o número de seguidores nas redes sociais. No caso do Bicola, o maior avanço foi no Instagram. Assim, no total das redes, o clube bicolor tem mais de 2,289 milhões de seguidores, enquanto o Remo soma mais de 2,279 milhões - o Bicola possui mais adesão em plataformas como o X (antigo Twitter) e Tik Tok. 

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No ranking de fevereiro, divulgado em março, o Remo havia registrado a maior taxa de crescimento proporcional entre os 25 maiores clubes do país, ocupando a 21ª colocação, com 1,7%.

O Flamengo segue sendo o clube com mais adesão nas redes sociais. Em março, teve um total de 430 mil novos seguidores. Considerando o primeiro trimestre de 2026, o clube carioca teve mais de 1 milhão de novas adesões, seguido pelo Corinthians, com mais de 834 mil, e o Santos, com mais de 800 mil.

Segundo a publicação, o levantamento destaca como títulos estaduais são importantes e causam impacto direto sobre o desempenho digital das equipes, o que impulsiona o engajamento, o alcance e a audiência, além de contribuir para ações de marketing e atração de novas marcas.

Assim, o crescimento bicolor pode ser explicado por, além da boa fase, ter conquistado o título do Campeonato Paraense, o 51º da história do time.

Outros detalhes

O Remo, que voltou a disputar a Série A neste ano após 32 anos, teve um excelente desempenho digital na virada de 2025 para 2026, com 546 mil novas inscrições, o que representou uma evolução de 34% em sua base digital, sendo a terceira mais expressiva entre os 50 clubes analisados. Em janeiro, o clube azulino chegou à marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Confira o ranking completo 

image (Reprodução / IBOPE Repucom)
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