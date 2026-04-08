Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom O Liberal 08.04.26 10h44 Equipes paraense seguem fortes no ranking digital nacional (Thiago Gomes e Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu ultrapassou o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, conforme levantamento do IBOPE Repucom. De acordo com o último relatório, divulgado neste mês de abril, o Papão superou o Leão Azul e tem a 21ª maior base nas redes sociais do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o IBOPE Repucom, o Paysandu teve um crescimento de 2,95% em março, sendo a maior evolução proporcional entre os 25 maiores clubes analisados no período. O levantamento leva em consideração o número de seguidores nas redes sociais. No caso do Bicola, o maior avanço foi no Instagram. Assim, no total das redes, o clube bicolor tem mais de 2,289 milhões de seguidores, enquanto o Remo soma mais de 2,279 milhões - o Bicola possui mais adesão em plataformas como o X (antigo Twitter) e Tik Tok. VEJA MAIS Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’ Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C No ranking de fevereiro, divulgado em março, o Remo havia registrado a maior taxa de crescimento proporcional entre os 25 maiores clubes do país, ocupando a 21ª colocação, com 1,7%. O Flamengo segue sendo o clube com mais adesão nas redes sociais. Em março, teve um total de 430 mil novos seguidores. Considerando o primeiro trimestre de 2026, o clube carioca teve mais de 1 milhão de novas adesões, seguido pelo Corinthians, com mais de 834 mil, e o Santos, com mais de 800 mil. Segundo a publicação, o levantamento destaca como títulos estaduais são importantes e causam impacto direto sobre o desempenho digital das equipes, o que impulsiona o engajamento, o alcance e a audiência, além de contribuir para ações de marketing e atração de novas marcas. Assim, o crescimento bicolor pode ser explicado por, além da boa fase, ter conquistado o título do Campeonato Paraense, o 51º da história do time. Outros detalhes O Remo, que voltou a disputar a Série A neste ano após 32 anos, teve um excelente desempenho digital na virada de 2025 para 2026, com 546 mil novas inscrições, o que representou uma evolução de 34% em sua base digital, sendo a terceira mais expressiva entre os 50 clubes analisados. Em janeiro, o clube azulino chegou à marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Confira o ranking completo (Reprodução / IBOPE Repucom) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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