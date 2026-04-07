Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano

O Remo começou a temporada de 2026 com cerca de 43 atletas no elenco profissional, alguns remanescentes do ano passado, novos contratados e da base. Com isso, tanto o ex-treinador do time, Osorio, quanto o atual comandante azulino, Léo Condé, falaram em enxugar o plantel para poder ter um melhor aproveitamento do trabalho. E, até o momento, sete atletas foram dispensados.

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Na primeira sequência de dispensas, o Leão Azul rompeu com o lateral-esquerdo Jorge, o meia Dodô, que foi para o Vila Nova-GO, Kawan, que retornou ao Botafogo, e Marrony, que acertou com o Atlético-GO. Já na última janela, o lateral-esquerdo Sávio e o zagueiro Klaus também rescindiram com o clube azulino.

Sávio deixou o time após uma série de polêmicas envolvendo casos de indisciplina e indisposição com o ex-treinador Osorio. O jogador também perdeu espaço na equipe e, por isso, acertou a saída do clube. Já o zagueiro Klaus recebeu uma proposta do Operário-PR e, como estava sendo pouco aproveitado no atual elenco, também rescindiu, em comum acordo, com o time.

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Nesta terça-feira (7), após o fim da janela de transferências brasileira, o Remo anunciou a dispensa do meia colombiano Cantillo. O jogador estava no Leão Azul desde julho de 2025 e subiu para a Série A com o time. Mas, assim como os outros atletas, perdeu espaço na equipe e não foi utilizado no Campeonato Brasileiro.

Além das saídas, o Remo também teve sete reforços: Tchamba, Jajá, Mayk, Matheus Alexandre, Gabriel Talliari, Gabriel Poveda e David Braga. Sem os atletas da base que fora relacionados para alguns jogos, o elenco azulino conta atualmente com 39 nomes, conforme o último press kit do clube.

Os goleiros João Victor e Alexandre, que fazem parte do elenco profissional, subiram da base. Além disso, o clube também já utilizou outros nomes do sub-20, como Rafael, Tico, Felipe e Kakaroto, que não chegou a jogar e foi negociado com o Águia de Marabá.

Durante coletiva de imprensa na última semana, o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, refutou a ideia de "elenco inchado" e explicou que, apesar do número "alto" de atletas, o Remo conta com 35 jogadores de linha. Vale destacar que o lateral-direito João Lucas rompeu o LCA e só retorna na próxima temporada.

“A gente escuta muitas coisas que falam que o Remo tem 50 jogadores, então deve ter alguém escondido que a gente não conhece. O número não é esse. Hoje, atuando com vínculo, temos 40 jogadores, sendo 5 goleiros, sendo que dois são da categoria de base, promovidos pra ter mais divisão de trabalhos dos treinadores de goleiros, e 35 atletas de linha", detalhou.

É possível que, até a próxima janela de transferências, o Remo faça mais dispensas e aproveite o período do meio do ano para contratar outros reforços, se for necessário.

Jogadores que iniciaram o ano e deixaram o Remo até aqui:

Jorge

Marrony

Sávio

Dodô

Kawan

Klaus

Cantillo