Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre O Liberal 07.04.26 10h59 Sávio foi um dos atletas que deixaram o Leão Azul (Raul Martins/Remo) O Remo começou a temporada de 2026 com cerca de 43 atletas no elenco profissional, alguns remanescentes do ano passado, novos contratados e da base. Com isso, tanto o ex-treinador do time, Osorio, quanto o atual comandante azulino, Léo Condé, falaram em enxugar o plantel para poder ter um melhor aproveitamento do trabalho. E, até o momento, sete atletas foram dispensados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na primeira sequência de dispensas, o Leão Azul rompeu com o lateral-esquerdo Jorge, o meia Dodô, que foi para o Vila Nova-GO, Kawan, que retornou ao Botafogo, e Marrony, que acertou com o Atlético-GO. Já na última janela, o lateral-esquerdo Sávio e o zagueiro Klaus também rescindiram com o clube azulino. Sávio deixou o time após uma série de polêmicas envolvendo casos de indisciplina e indisposição com o ex-treinador Osorio. O jogador também perdeu espaço na equipe e, por isso, acertou a saída do clube. Já o zagueiro Klaus recebeu uma proposta do Operário-PR e, como estava sendo pouco aproveitado no atual elenco, também rescindiu, em comum acordo, com o time. VEJA MAIS Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino Nesta terça-feira (7), após o fim da janela de transferências brasileira, o Remo anunciou a dispensa do meia colombiano Cantillo. O jogador estava no Leão Azul desde julho de 2025 e subiu para a Série A com o time. Mas, assim como os outros atletas, perdeu espaço na equipe e não foi utilizado no Campeonato Brasileiro. Além das saídas, o Remo também teve sete reforços: Tchamba, Jajá, Mayk, Matheus Alexandre, Gabriel Talliari, Gabriel Poveda e David Braga. Sem os atletas da base que fora relacionados para alguns jogos, o elenco azulino conta atualmente com 39 nomes, conforme o último press kit do clube. Os goleiros João Victor e Alexandre, que fazem parte do elenco profissional, subiram da base. Além disso, o clube também já utilizou outros nomes do sub-20, como Rafael, Tico, Felipe e Kakaroto, que não chegou a jogar e foi negociado com o Águia de Marabá. Durante coletiva de imprensa na última semana, o executivo de futebol azulino, Luís Vagner Vivian, refutou a ideia de "elenco inchado" e explicou que, apesar do número "alto" de atletas, o Remo conta com 35 jogadores de linha. Vale destacar que o lateral-direito João Lucas rompeu o LCA e só retorna na próxima temporada. “A gente escuta muitas coisas que falam que o Remo tem 50 jogadores, então deve ter alguém escondido que a gente não conhece. O número não é esse. Hoje, atuando com vínculo, temos 40 jogadores, sendo 5 goleiros, sendo que dois são da categoria de base, promovidos pra ter mais divisão de trabalhos dos treinadores de goleiros, e 35 atletas de linha", detalhou. É possível que, até a próxima janela de transferências, o Remo faça mais dispensas e aproveite o período do meio do ano para contratar outros reforços, se for necessário. Jogadores que iniciaram o ano e deixaram o Remo até aqui: Jorge Marrony Sávio Dodô Kawan Klaus Cantillo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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