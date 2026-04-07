Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Três dias após o duelo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Remo entra em campo para enfrentar o Amazonas-AM pela terceira rodada da Copa Norte. O confronto pode ser decisivo para as chances de classificação do Leão Azul à segunda fase do torneio. Por isso, o time espera contar com o apoio do torcedor na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão. Com isso, o clube iniciou a venda de ingressos para a partida.

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Conforme divulgou, para as arquibancadas, o ingresso custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, o valor é de R$ 60.

Os torcedores azulinos podem adquirir os bilhetes por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

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Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo, assim como idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. Estudantes também podem solicitar a meia-entrada por meio do site.

Cenário

Atualmente, o Remo é o quarto colocado do grupo B da Copa Norte, com apenas um ponto. O time azulino faz uma campanha abaixo do esperado: perdeu um jogo e empatou outro e, por conta disso, tem a classificação para a segunda fase ameaçada. Caso perca e os adversários vençam, pode cair ainda mais na tabela.

Vale destacar que, na disputa, o clube optou por usar um time alternativo para priorizar o Brasileirão. Contra o Monte Roraima, a equipe usou alguns titulares, mas conseguiu apenas um empate.

Agora, contra o Amazonas, o Remo pode utilizar alguns jogadores do time principal, mas deve priorizar a recuperação dos atletas para o jogo do próximo sábado (12), contra o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O jogo entre Remo e Amazonas-AM ocorre às 20h de quarta-feira (8), no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.