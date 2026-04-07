Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino O Liberal 07.04.26 9h24 Leão Azul recebe o Amazonas-AM na quarta-feira (8) (Thiago Gomes / O Liberal) Três dias após o duelo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Remo entra em campo para enfrentar o Amazonas-AM pela terceira rodada da Copa Norte. O confronto pode ser decisivo para as chances de classificação do Leão Azul à segunda fase do torneio. Por isso, o time espera contar com o apoio do torcedor na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão. Com isso, o clube iniciou a venda de ingressos para a partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgou, para as arquibancadas, o ingresso custa R$ 30. Já para o setor de cadeiras, o valor é de R$ 60. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os torcedores azulinos podem adquirir os bilhetes por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. VEJA MAIS Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo' Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos Sócios-torcedores adimplentes têm acesso liberado ao jogo, assim como idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. Estudantes também podem solicitar a meia-entrada por meio do site. Cenário Atualmente, o Remo é o quarto colocado do grupo B da Copa Norte, com apenas um ponto. O time azulino faz uma campanha abaixo do esperado: perdeu um jogo e empatou outro e, por conta disso, tem a classificação para a segunda fase ameaçada. Caso perca e os adversários vençam, pode cair ainda mais na tabela. Vale destacar que, na disputa, o clube optou por usar um time alternativo para priorizar o Brasileirão. Contra o Monte Roraima, a equipe usou alguns titulares, mas conseguiu apenas um empate. Agora, contra o Amazonas, o Remo pode utilizar alguns jogadores do time principal, mas deve priorizar a recuperação dos atletas para o jogo do próximo sábado (12), contra o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agenda O jogo entre Remo e Amazonas-AM ocorre às 20h de quarta-feira (8), no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo Ingressos copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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