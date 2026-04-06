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Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo'

Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação

Igor Wilson

O atacante Gabriel Taliari reconheceu o erro no lance que marcou o início da partida entre Remo e Grêmio, neste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. Logo aos três minutos, o camisa 19 teve a chance de abrir o placar com o gol livre, após rebote do goleiro Weverton em finalização de Yago Pikachu, mas acabou finalizando mal e desperdiçando a oportunidade.

Após a partida, em entrevista à Rádio Liberal+, o jogador explicou a decisão tomada no momento do lance e admitiu que poderia ter tido mais calma. “Infelizmente eu acabei errando um gol que não pode errar, eu me cobro muito, sei que é um gol fácil”, afirmou.

Taliari também destacou a velocidade da jogada como fator determinante para a finalização precipitada. Segundo ele, a tentativa de concluir de primeira acabou comprometendo o chute.

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"Acabei um lance muito rápido também, acho que eu devia ter dominado a bola. Depois que eu revi o lance, eu acabei numa passada só tentando finalizar de primeira, ela acabou batendo acho que na bolinha do tornozelo."

Mesmo com o erro, o atacante afirmou que o foco agora é seguir em frente e ajudar o time na sequência da temporada. “É levantar a cabeça, não posso desanimar. Temos um jogo importante contra o Vasco e precisamos buscar essa vitória para sair dessa situação”, disse.

O Remo volta a campo antes pelo compromisso da Copa Norte, contra o Amazonas, na quarta-feira (8), no Mangueirão, e depois recebe o Vasco, no sábado (11), em confronto direto na luta contra a parte de baixo da tabela da Série A.

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