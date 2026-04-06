Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo' Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação Igor Wilson 06.04.26 18h49 O atacante Gabriel Taliari reconheceu o erro no lance que marcou o início da partida entre Remo e Grêmio, neste domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. Logo aos três minutos, o camisa 19 teve a chance de abrir o placar com o gol livre, após rebote do goleiro Weverton em finalização de Yago Pikachu, mas acabou finalizando mal e desperdiçando a oportunidade. Após a partida, em entrevista à Rádio Liberal+, o jogador explicou a decisão tomada no momento do lance e admitiu que poderia ter tido mais calma. “Infelizmente eu acabei errando um gol que não pode errar, eu me cobro muito, sei que é um gol fácil”, afirmou. Taliari também destacou a velocidade da jogada como fator determinante para a finalização precipitada. Segundo ele, a tentativa de concluir de primeira acabou comprometendo o chute. VEJA MAIS Vasco poupa titulares na Sul-Americana para focar no duelo contra o Remo no Mangueirão Com time sub-20 na Argentina e sem Renato Gaúcho à beira do campo, Cruz-Maltino prioriza o Brasileirão e já projeta confronto direto com o Leão Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos "Acabei um lance muito rápido também, acho que eu devia ter dominado a bola. Depois que eu revi o lance, eu acabei numa passada só tentando finalizar de primeira, ela acabou batendo acho que na bolinha do tornozelo." Mesmo com o erro, o atacante afirmou que o foco agora é seguir em frente e ajudar o time na sequência da temporada. “É levantar a cabeça, não posso desanimar. Temos um jogo importante contra o Vasco e precisamos buscar essa vitória para sair dessa situação”, disse. O Remo volta a campo antes pelo compromisso da Copa Norte, contra o Amazonas, na quarta-feira (8), no Mangueirão, e depois recebe o Vasco, no sábado (11), em confronto direto na luta contra a parte de baixo da tabela da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CHANCE Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo' Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação 06.04.26 18h49 FORÇA TOTAL Vasco poupa titulares na Sul-Americana para focar no duelo contra o Remo no Mangueirão Com time sub-20 na Argentina e sem Renato Gaúcho à beira do campo, Cruz-Maltino prioriza o Brasileirão e já projeta confronto direto com o Leão 06.04.26 18h06 Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27