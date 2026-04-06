Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos O Liberal 06.04.26 12h27 Leão Azul tem como objetivo se garantir na elite do futebol brasileiro (Raul Martins/Ascom Remo) Após 32 anos da última participação na elite do futebol brasileiro, o Remo chegou à 10ª rodada da Série A no último domingo (5). Fora de casa, o time azulino empatou com o Grêmio, deixou a lanterna do campeonato, mas segue na zona de rebaixamento. Assim, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul é o terceiro clube com mais chances de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme os cálculos, a equipe de Léo Condé possui 46% de chance de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro tem 52,9% e o Mirassol-SP, 54,6%. Tanto a Raposa quanto o time paulista estão atrás do Remo na classificação: o clube mineiro é o 19º, e o Leão da Alta é o lanterna. Já a Chapecoense, que fecha a zona de rebaixamento no 17º lugar, possui 44,3%. Em 10 jogos, o Remo soma sete pontos, conquistados com uma vitória e quatro empates. Ou seja, no momento, no Brasileirão, o Leão Azul tem um aproveitamento de apenas 23%. Com isso, o time está na 18ª posição, três pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora do Z-4. VEJA MAIS Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa Vale destacar que o Mirassol possui um jogo a menos, por conta do duelo contra o Flamengo, da quarta rodada, que foi adiado, assim como a partida entre a Chape e o Bahia. Já do outro lado da tabela, as chances de rebaixamento do líder Palmeiras são quase nulas, de apenas 0,10%, conforme os dados do projeto. O vice São Paulo possui 1,4% de probabilidade de cair, enquanto o Fluminense, terceiro colocado, tem 1,3%, seguido pelo Flamengo, com 2,9%. A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas Pontuação Segundo os cálculos do projeto, a pontuação ideal para seguir na elite do futebol brasileiro seria 50 pontos, em que as chances de cair chegam a zero. Mas, com 45 - número considerado “mágico” -, a possibilidade é de apenas 2,9%. No último ano, Vasco da Gama e Vitória, 14º e 15º na classificação de 2025, respectivamente, alcançaram os 45 pontos. O Internacional, que fechou o campeonato na 16ª posição, fez 44, enquanto o Ceará-CE, rebaixado para a Série B, somou 43 - mesma pontuação do Fortaleza, que também caiu para a Segundona. O Juventude não chegou aos 40 pontos e fez apenas 35. A pior campanha foi do Sport-PE, com 17 pontos. Com os 44 pontos que salvaram o Inter, a probabilidade de cair, conforme os dados, é baixa: apenas 8,8%. Libertadores e Sul-Americana Em relação às competições da Conmebol, as chances de classificação para o Leão Azul são baixas. Para a Libertadores, a probabilidade é de apenas 3,5%. Já para a Sul-Americana é maior: 17,8%. Mas, apesar de ser um sonho para o clube azulino uma vaga em um dos dois torneios mais importantes do futebol sul-americano, o principal objetivo da temporada é permanecer na Série A. Para isso, o time precisa de mais 38 pontos para chegar aos 45 - o que é possível, considerando que ainda restam 28 rodadas até o fim do campeonato. Agenda O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é no sábado (12), contra o Vasco, no Mangueirão. O jogo está marcado para às 16h30. Antes disso, o Leão Azul enfrentam o Amazonas-AM, na quarta-feira (8), pela terceira rodada da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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