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Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção

Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos

O Liberal
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Leão Azul tem como objetivo se garantir na elite do futebol brasileiro (Raul Martins/Ascom Remo)

Após 32 anos da última participação na elite do futebol brasileiro, o Remo chegou à 10ª rodada da Série A no último domingo (5). Fora de casa, o time azulino empatou com o Grêmio, deixou a lanterna do campeonato, mas segue na zona de rebaixamento. Assim, conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul é o terceiro clube com mais chances de rebaixamento.

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Conforme os cálculos, a equipe de Léo Condé possui 46% de chance de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro tem 52,9% e o Mirassol-SP, 54,6%. Tanto a Raposa quanto o time paulista estão atrás do Remo na classificação: o clube mineiro é o 19º, e o Leão da Alta é o lanterna. Já a Chapecoense, que fecha a zona de rebaixamento no 17º lugar, possui 44,3%.

Em 10 jogos, o Remo soma sete pontos, conquistados com uma vitória e quatro empates. Ou seja, no momento, no Brasileirão, o Leão Azul tem um aproveitamento de apenas 23%. Com isso, o time está na 18ª posição, três pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora do Z-4.

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Vale destacar que o Mirassol possui um jogo a menos, por conta do duelo contra o Flamengo, da quarta rodada, que foi adiado, assim como a partida entre a Chape e o Bahia. 

Já do outro lado da tabela, as chances de rebaixamento do líder Palmeiras são quase nulas, de apenas 0,10%, conforme os dados do projeto. O vice São Paulo possui 1,4% de probabilidade de cair, enquanto o Fluminense, terceiro colocado, tem 1,3%, seguido pelo Flamengo, com 2,9%.

image A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B
Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

Pontuação

Segundo os cálculos do projeto, a pontuação ideal para seguir na elite do futebol brasileiro seria 50 pontos, em que as chances de cair chegam a zero. Mas, com 45 - número considerado “mágico” -, a possibilidade é de apenas 2,9%.

No último ano, Vasco da Gama e Vitória, 14º e 15º na classificação de 2025, respectivamente, alcançaram os 45 pontos. O Internacional, que fechou o campeonato na 16ª posição, fez 44, enquanto o Ceará-CE, rebaixado para a Série B, somou 43 - mesma pontuação do Fortaleza, que também caiu para a Segundona.

O Juventude não chegou aos 40 pontos e fez apenas 35. A pior campanha foi do Sport-PE, com 17 pontos.

Com os 44 pontos que salvaram o Inter, a probabilidade de cair, conforme os dados, é baixa: apenas 8,8%.

Libertadores e Sul-Americana

Em relação às competições da Conmebol, as chances de classificação para o Leão Azul são baixas. Para a Libertadores, a probabilidade é de apenas 3,5%. Já para a Sul-Americana é maior: 17,8%.

Mas, apesar de ser um sonho para o clube azulino uma vaga em um dos dois torneios mais importantes do futebol sul-americano, o principal objetivo da temporada é permanecer na Série A. Para isso, o time precisa de mais 38 pontos para chegar aos 45 - o que é possível, considerando que ainda restam 28 rodadas até o fim do campeonato.

Agenda

O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é no sábado (12), contra o Vasco, no Mangueirão. O jogo está marcado para às 16h30. Antes disso, o Leão Azul enfrentam o Amazonas-AM, na quarta-feira (8), pela terceira rodada da Copa Norte. 

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