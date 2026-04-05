Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A O Liberal 05.04.26 22h31 Grêmio e Remo fizeram um jogo com muita movimentação e pouca efetividade. (WILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) O Clube do Remo saiu dos dois jogos longe de casa com apenas um ponto, garantido após o empate com o Grêmio, na noite do último domingo (5), na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O placar de 0 a 0 não ajudou os azulinos e manteve o time na zona de rebaixamento, com sete pontos e o 18º lugar. Na próxima rodada, o Leão Azul recebe o Vasco, dia 11, no Mangueirão. VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DE GRÊMIO X REMO WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo O primeiro tempo começou com uma excelente jogada do ataque azulino. Logo aos três minutos, Maik recebeu pela esquerda e cruzou para a área gremista. Yago Pikachu pegou de primeira e quase marcou, mas a bola resvalou no goleiro e sobrou para Taliari, que, sem ninguém à frente, deu um chute bizarro para o outro lado, nas mãos de Weverton, já "morto" no lance. O Grêmio, por sua vez, apesar de ter maior posse de bola, encontrava dificuldades para chegar à área ou mesmo finalizar de longe. Nardoni até tentou aos 18 minutos: recebeu dentro da área, mas também se atrapalhou na finalização. Enquanto isso, o ataque azulino iniciava sua sequência de chances perdidas. Em seguida, foi a vez de Alef Manga, que fingiu o chute, driblou o adversário e acabou tocando para ninguém. De forma geral, o primeiro tempo apresentou um futebol tecnicamente fraco. Nem o apoio da torcida fez o Grêmio crescer em campo. Nem mesmo o erro de Tchamba, aos 30, ao entregar a bola na defesa, foi suficiente para os gaúchos encontrarem o caminho do gol. Na sequência, o Remo respondeu em jogada pela lateral. David Braga fez bom cruzamento, Alef Manga dominou e ajeitou para Patrick, que finalizou perto da trave. O melhor momento do Grêmio até então foi uma bola na trave de Amuzu. O problema para os donos da casa veio quando Yago Pikachu invadiu a área e foi derrubado por Zortea. A arbitragem assinalou pênalti, mas Alef Manga desperdiçou a cobrança ao bater no canto esquerdo, onde Weverton caiu bem para fazer a defesa. Em seguida, saíram três cartões amarelos: Pavón, Arthur Melo e Yago Pikachu foram advertidos, enquanto a primeira etapa caminhava para um final sem gols no placar. 2º Tempo O segundo tempo começou com mudanças apenas do lado gremista. Foram três alterações, incluindo a entrada de mais um atacante. Mesmo assim, o Remo seguiu criando mais, ainda sem eficiência nas finalizações. Aos 10 minutos, Pikachu fez bom cruzamento na direção de Taliari, que cabeceou muito mal, mesmo com espaço livre. Pouco depois, foi a vez de Pikachu, agora no chão, arriscar de fora da área. Weverton fez grande defesa e espalmou para a linha de fundo. O bom momento seguiu do lado remista. Alef Manga arriscou de fora da área aos 19 e quase marcou para o Leão Azul, mas Weverton acompanhou bem o lance. O problema veio quando Yago Pikachu, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou expulso, desfalcando o lado direito do ataque azulino. A expulsão de Yago forçou Léo Condé a mexer na equipe para recompor o setor, enquanto o Grêmio rapidamente entendeu o cenário e passou a pressionar o Remo na saída de bola. Em um desses lances, o Grêmio chegou muito perto do gol após cruzamento na área remista chegar na testa de Gustavo Martins, que joga a redonda bem ao lado da trave direita de Rangel. Com a pressão gremista, Condé fez nova troca, tirando Taliari para a entrada de Jaderson no meio-campo. A mudança só retardou um pouco a pressão Gremista, que teve pelo menos mais duas boas chances. Por sorte, Rangel estava seguro na meta e evitou o gol, forçando assim um empate sem gols que não ajudou, mas para o panorama da partida foi salvador aos azulinos. Ficha Técnica Data: 05/04/2026 Horário: 20h30 Local: Arena do Grêmio-RS Arbitro: Edina Alves Batista Assistente 1: Alex Ang Ribeiro Assistente 2: Schumacher Marques Gomes Cartões Amarelos: Pavón, Arthur Melo (Grêmio) Yago Pikachu, David Braga (Remo) Cartões Vermelhos: Yago Pikachu (Remo) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Leonel Picco, Patrick; David Braga (Matheus Alexandre), Yago Pikachu, Alef Manga (Jajá) e Gabriel Taliari (Jáderson). Técnico: Léo Condé. Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel; Zortéa (Arthur Melo), Juan Nardoni (Dodi), Monsalve (Tetê); Enamorado (Gabriel Mec), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 grêmio x remo futebol brasileiro jornal amazônia remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! 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