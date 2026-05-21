'Guardiola teria de se orgulhar de me substituir',diz Jorge Jesus sobre especulação no Al-Nassr Estadão Conteúdo 21.05.26 22h32 Campeão saudita com o Al-Nassr nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus escolheu não renovar o contrato e, portanto, se despediu com a conquista do título, na vitória por 4 a 1 sobre o Dhamk. As especulações sobre quem será o substituto já começaram, e jornais sauditas, como o Al Yaum, cogitaram até Pep Guardiola, que está de saída do Manchester City. O assunto foi levantado por repórter do canal português Sport TV em entrevista pós-jogo do treinador. "Dizem que seu sucessor pode ser o Guardiola. Se você for substituído por Guardiola, é motivo de orgulho?", perguntou o jornalista. "Não, porque ele que teria de ter orgulho de substituir a mim, não eu a ele", respondeu Jesus. "Por que você é o treinador campeão?", devolveu o repórter ao português, que concluiu com uma palavra: "exatamente". De melhor humor em entrevista à plataforma brasileira de transmissões esportivas Goat, o técnico campeão foi questionado se "já sabe para onde vai", no sentido de qual será seu próximo trabalho, mas limitou-se a dizer os planos que tem para descansar. "Vou para Portugal, uns três ou quatro dias. Depois, penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Mas não para treinar, vou apenas para passar férias", afirmou. A conquista desta quinta-feira foi especial para Jesus porque ele ajudou Cristiano Ronaldo, seu compatriota, a vencer o primeiro título em quatro temporadas como jogador do Al-Nassr. O astro de 41 anos marcou dois gols na vitória por 4 a 1 obre o Dhamk. "Só aceitei esse desafio porque disse a ele (Ronaldo): 'Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título, e depois vou me embora, que é o caso. Acabou'. Para mim, acabou. É o último jogo que eu fiz pelo Al-Nassr", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Saudita Al-Nassr Jorge Jesus Pep Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02