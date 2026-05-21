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'Guardiola teria de se orgulhar de me substituir',diz Jorge Jesus sobre especulação no Al-Nassr

Estadão Conteúdo

Campeão saudita com o Al-Nassr nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus escolheu não renovar o contrato e, portanto, se despediu com a conquista do título, na vitória por 4 a 1 sobre o Dhamk. As especulações sobre quem será o substituto já começaram, e jornais sauditas, como o Al Yaum, cogitaram até Pep Guardiola, que está de saída do Manchester City. O assunto foi levantado por repórter do canal português Sport TV em entrevista pós-jogo do treinador.

"Dizem que seu sucessor pode ser o Guardiola. Se você for substituído por Guardiola, é motivo de orgulho?", perguntou o jornalista. "Não, porque ele que teria de ter orgulho de substituir a mim, não eu a ele", respondeu Jesus. "Por que você é o treinador campeão?", devolveu o repórter ao português, que concluiu com uma palavra: "exatamente".

De melhor humor em entrevista à plataforma brasileira de transmissões esportivas Goat, o técnico campeão foi questionado se "já sabe para onde vai", no sentido de qual será seu próximo trabalho, mas limitou-se a dizer os planos que tem para descansar.

"Vou para Portugal, uns três ou quatro dias. Depois, penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Mas não para treinar, vou apenas para passar férias", afirmou.

A conquista desta quinta-feira foi especial para Jesus porque ele ajudou Cristiano Ronaldo, seu compatriota, a vencer o primeiro título em quatro temporadas como jogador do Al-Nassr. O astro de 41 anos marcou dois gols na vitória por 4 a 1 obre o Dhamk.

"Só aceitei esse desafio porque disse a ele (Ronaldo): 'Vou te ajudar a ser campeão, vamos ganhar o título, e depois vou me embora, que é o caso. Acabou'. Para mim, acabou. É o último jogo que eu fiz pelo Al-Nassr", disse.

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