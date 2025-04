ESPN: 6 jornalistas são afastados da emissora após críticas à CBF

A Entertainment and Sports Programming Network (ESPN), emissora norte-americana com filial no Brasil, afastou seis jornalistas após o programa "Linha de Passe" que foi ao ar na última segunda-feira (7), em que o conteúdo todo foi pautado na reportagem da Revista Piauí sobre os gastos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na gestão do atual presidente Ednaldo Rodrigues.

Quais foram os jornalistas afastados:

A bancada do programa foi composta por:

Dimas Coppede,

Gian Oddi,

Paulo Calçade,

Pedro Ivo Almeida,

Victor Birner,

William Tavares.

Os jornalistas chegaram a comentar de forma breve as denúncias contra a CBF e os gastos exorbitantes com mordomias, super salários, ainda que com dívidas milionárias.

VEJA MAIS

Gian Oddi, usou as redes sociais para manifestar o repúdio a pouca repercussão da matéria e prometeu que no dia seguinte o programa seria dedicado apenas para discutir sobre a entidade máxima do futebol no país e a presidência de Ednaldo. Acontece que não deu tempo deles realizarem o debate, já que foram afastados pela emissora.

Por que os jornalistas foram afastados?

Segundo as informações dos jornalistas Leo Burlá e Thiago Arantes, no portal Uol, a diretoria da ESPN se irritou por não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo da pauta jornalística que iria ao ar naquele dia.

Por conta disso, o afastamento aconteceu na terça-feira (8), um dia depois do Dia do Jornalista. Mas é provável que o grupo seja reintegrado nesta quarta.

Como a emissora transmite diversas modalidades e campeonatos, como a Série B do Campeonato Brasileiro, que conta com Remo e Paysandu, a empresa teve que realizar alguns ajustes.

A edição da última terça-feira contou com os jornalistas André Pilhal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi.

A ESPN não se manifestou de forma oficial até o momento.

O que a CBF falou?

Em nota, a CBF informou que: "Respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana".

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, Gian Oddi se manifestou na terça-feira, antes do afastamento:

No domingo (6), Pedro Ivo Almeida já repercutia a reportagem da "Piauí"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)