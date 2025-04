Copa Verde vai acabar? Dirigente afirma que CBF deve por fim a competição

A Copa Verde, torneio que nos últimos dez anos deu algum protagonismo ao futebol da região Norte, pode estar com os dias contados. Segundo Marcos Tavares, diretor de Competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a CBF vai encerrar a competição, criada em 2014 para incluir clubes do Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo e que tem o Paysandu como maior campeão, com quatro títulos.

VEJA MAIS

“A CBF não fará mais a Copa Verde. No seu lugar deve ser lançada uma nova copa com equipes do Centro-Oeste e do Norte”, disse Tavares ao portal de notícias local Campo Grande News nesta terça-feira (9).

Se confirmada, a mudança representará o fim de uma era para clubes como Paysandu e Remo, que marcaram presença ao longo da trajetória do torneio. O Papão da Curuzu, aliás, se consolidou como o maior campeão da história da Copa Verde, com quatro títulos (2016, 2018, 2022 e 2023). Agora, busca o inédito pentacampeonato diante do Goiás, na que pode ser a última edição do torneio.

O primeiro jogo da final será disputado nesta quarta-feira (9), às 19h (horário local), no Mangueirão, em Belém. A volta acontece no dia 23 de abril, às 18h30, no Serra Dourada, em Goiânia.

A possível exclusão da Copa Verde do calendário da CBF já divide opiniões entre os clubes da região. Apesar do baixo investimento e visibilidade, a competição era uma das poucas portas de acesso direto à terceira fase da Copa do Brasil, com premiação milionária e exposição nacional.

Ainda não há uma confirmação oficial da CBF sobre o futuro da competição, tampouco detalhes sobre o formato da possível nova copa citada por Tavares. Enquanto isso, o Paysandu vai em busca de mais uma conquista para reforçar sua hegemonia. Se vencer o Goiás, encerrará sua participação na Copa Verde como o maior campeão da história — e, quem sabe, como o último.

CBF

Em contato com a reportagem, a Confederação Brasileira de futebol (CBF) informou que a Copa verde irá continuar e faz parte dos planos para as próximas temporadas.