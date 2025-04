Com valores promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para final da Copa Verde no Mangueirão

Em busca do quinto título da Copa Verde, o Paysandu Sport Club iniciou, na tarde deste sábado (5), a venda de ingressos para o jogo de ida da grande final do torneio, contra o Goiás. A partida será realizada na próxima quarta-feira (9), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jogo de volta seráno dia 23, às 19h30, no estádio Serra Dourada.

Assim como nas últimas partidas, a diretoria bicolor manteve a política de incentivo à presença feminina, com ingressos promocionais para as arquibancadas: R$ 20 no lado A e R$ 25 no lado B. Outras promoções também estão disponíveis para diferentes setores do estádio.

Os bilhetes podem ser adquiridos de forma online ou presencialmente nas lojas Lobo, distribuídas pela Grande Belém e também no município de Castanhal. No dia da partida, haverá venda nas bilheterias do Mangueirão.

Valores

Arquibancadas

Arquibancada A – R$ 30 (lote promocional)

Arquibancada A – R$ 40

Arquibancada B – R$ 40 (lote promocional)

Arquibancada B – R$ 50

Arquibancada A Feminina – R$ 20

Arquibancada B Feminina – R$ 25

Arquibancada B Meia – R$ 20

Arquibancada Sócio Proprietário – R$ 20

Cadeiras

Cadeira A – R$ 80 (lote promocional)

Cadeira A – R$ 100

Cadeira B – R$ 100 (lote promocional)

Cadeira B – R$ 120

Cadeira Meia – R$ 50

Cadeira B Sócio Proprietário – R$ 50

Taxas de Serviço

Crédito: 10%

Débito: 5%

Torcida Visitante

Venda apenas no dia do jogo, a partir das 14h, na bilheteria A1 do Estádio Mangueirão.

Inteira: R$ 100

Meia: R$ 50

Postos de Venda de Ingressos

Lojas Lobo (Curuzu / Sede Social / Castanhal)

Segunda a quarta: 9h às 18h

Lojas Lobo (Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira)

Sábado: 14h às 22h

Domingo a terça: 10h às 22h

Quarta-feira: 10h às 19h

Estádio Mangueirão – Bilheteria Portão B2

Apenas na quarta-feira (9), a partir das 13h

Portões de Acesso ao Estádio

Abertura dos portões: 17h (3 horas antes do jogo)

Arquibancada: B1, B2, B3, A1, A2, A3

Sócio Payxão Prime Residencial: B4

Gratuidades e meias: B1, B2, B3

Cadeiras: B1, B2, B3, A3, A4

Torcida visitante: A1

Entrega de Meias e Gratuidade

Data: Terça-feira (8)

Horário: 9h às 18h

Local: Estádio Banpará Curuzu