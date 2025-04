Pouca torcida na estreia da Série B acende alerta no Paysandu antes da final da Copa Verde

Depois da estreia com derrota em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu precisa mudar o foco para outro compromisso de peso: a primeira partida da final da Copa Verde. O confronto está marcado para esta quarta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, contra o Goiás. Às vésperas da decisão, o baixo número de torcedores presentes na estreia contra o Furacão ainda é assunto na Curuzu. Para o goleiro Matheus Nogueira, é fundamental que a torcida bicolor compareça em peso dessa vez.

"A Fiel nunca nos abandona, especialmente em momentos decisivos como esse. A expectativa é de ver o estádio cheio, com a torcida empurrando do começo ao fim. Vamos tentar construir uma vantagem jogando em casa, para buscar a taça em Goiânia", afirmou Matheus durante coletiva de imprensa realizada na Curuzu.

Segundo o camisa 1 bicolor, apesar da derrota no último jogo, o grupo vive um bom momento desde a chegada do técnico Luizinho Lopes, o que aumenta a confiança para a final.

"A gente sabe que é uma decisão, e o clima aqui dentro é esse. Estamos num ritmo forte de trabalho, o desempenho vem sendo positivo, e isso nos dá segurança para buscar o resultado", completou.

Apesar da virada de chave para a final da Copa Verde, a estreia na Série B ainda reverbera na Curuzu. Matheus fez uma análise comparativa, lembrando do jogo de abertura da temporada passada contra o Santos, e apontou o que o time precisa evitar.

"Contra times grandes, como foi com o Santos e agora com o Athletico, não dá para vacilar. Eles são cirúrgicos, precisam de pouco para definir. O Goiás também tem essa característica. Temos que estar ligados o tempo todo. A performance tem sido boa, mas precisamos traduzir isso em vitórias", comentou.

Para Matheus, o momento exige um nível ainda mais alto de atenção e entrega. "O sarrafo subiu, e a gente precisa acompanhar isso. É hora de elevar a concentração, a intensidade, e fazer valer o mando de campo nessa primeira final", concluiu o camisa 1.