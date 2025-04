CBF define arbitragem para Paysandu e Goiás na Copa Verde; árbitro já apitou final entre os times

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para o jogo de ida da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. O duelo ocorre nesta quarta-feira (9), no estádio Mangueirão, e será apitado pelo experiente Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO).

Professor de educação física, o árbitro tem 38 anos e já apitou dois jogos nesta temporada. Um deles foi entre a Tuna Luso e o Sampaio Corrêa, na primeira fase da Copa do Brasil. O segundo foi entre Goiás e Brasiliense, pela semifinal da Copa Verde.

O juiz também comandou o duelo de ida da final entre o Bicola e o Esmeraldino em 2023. Já em 2024, Alisson Sidnei Furtado integrou a equipe do VAR no jogo de volta da final da Copa Verde entre Paysandu e Vila Nova-GO. Na ocasião, o Papão venceu por 4 a 0 e conquistou o torneio pela quarta vez.

VEJA MAIS

Como assistente do VAR, o árbitro esteve no jogo entre Corinthians e São Paulo durante a sexta rodada do Brasileirão de 2023. A partida foi marcada por algumas polêmicas, entre elas um gol anulado de Calleri, que foi muito contestado pelo São Paulo, e um o pênalti concedido ao Corinthians no final do primeiro tempo. A falta de utilização do VAR nos lances gerou críticas do lado do Tricolor Paulista.

Ao lado dele, estará a assistente Anne Kesy Gomes de Sá (CBF/AM), que, em 2023, se destacou por ser a primeira mulher do Amazonas escalada para uma partida da Série A, e o tocantinense Cipriano da Silva Sousa (CBF/TO).

Já o VAR será comandado por Rodrigo Batista Raposo (CBF/DF), árbitro experiente que tem atuado nos últimos jogos na análise de vídeos. O juiz também esteve no jogo de volta da final da Copa Verde de 2024 na mesma função.

Cenário

O Bicola busca o quinto título da competição, enquanto o Esmeraldino deseja a segunda conquista e a vaga na Copa do Brasil. O time ficou em quarto lugar no Campeonato Goiano e não conseguiu se garantir na disputa de 2026.

A partida é uma reedição da final de 2023, quando os clubes disputaram o título pela primeira vez. Na ocasião, o Goiás saiu vencedor.

O jogo entre Paysandu e Goiás ocorre às 20h desta quarta-feira (9), no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.