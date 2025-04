Rossi convoca torcida para duelo entre Paysandu e Goiás na Copa Verde: 'Buscar mais essa taça'

O Paysandu se prepara para enfrentar o Goiás no jogo de ida da final da Copa Verde, na próxima quarta-feira (9), no estádio Mangueirão. E para a decisão, o Papão espera conseguir lotar o estádio com torcedores para apoiarem o time. Para isso, o artilheiro do Bicola, Rossi, convocou a torcida bicolor para marcar presença na partida e apoiar a equipe.

"Estou passando aqui para fazer uma convocação a todos vocês que comparecerem no Mangueirão para nos incentivar, nos empurrar, como vocês sempre têm feito", convocou o atacante.

"É um jogo importante, mais um título, [vamos] mostrar a nossa hegemonia no campeonato e esperamos a presença de todos vocês. Vamos juntos buscar mais essa taça", completou o jogador, que já tem oito gols marcados na temporada.

Após o presidente do Bicola, Roger Aguilera, fazer um desabafo sobre a pouca adesão da torcida nos últimos jogos para a final da Copa Verde, a expectativa é que o público seja melhor. Para isso, o Papão iniciou a venda de ingressos com um lote promocional de R$ 30 e R$ 40 para as arquibancadas dos lados A e B, respectivamente.

Para o lado B, o lote já foi esgotado, e o valor do bilhete está R$ 50. Além disso, há uma promoção reservada para mulheres, com ingressos a R$ 25 no lado A, enquanto no setor de arquibancada o ingresso custa R$ 20. Já para o setor de cadeiras, na promoção, o ingresso custa R$ 100, e no preço normal, R$ 120.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

O Paysandu é o clube com mais títulos na Copa Verde, somando quatro conquistas no total. A equipe também é o maior finalista, com nove participações (contando a de 2025). Enquanto isso, o Goiás busca sua segunda taça do torneio, sendo a primeira conquistada em 2023, em cima do Papão.

A partida entre o Paysandu e o Goiás ocorre nesta quarta-feira (9), às 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal.