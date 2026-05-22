Josh Hart se destaca, Knicks superam bem os Cavaliers e abrem 2 a 0 na final do Leste da NBA Estadão Conteúdo 22.05.26 0h11 O New York Knicks aprendeu bem com o sofrimento do primeiro jogo - perdia por 22 pontos no último quarto e conseguiu empatar e depois ganhar na prorrogação - e, nesta quinta-feira, corrigiu os erros, ajustando a defesa, para superar o Cleveland Cavaliers em um animado Madison Square Garden, por tranquilos 109 a 93, abrindo 2 a 0 na final da Conferência Leste da NBA. Josh Hart foi o destaque do ótimo jogo coletivo dos Knicks, com 26 pontos (quebrando seu recorde em playoffs, que era de 24) sendo cinco bolas da linha de três. Bridges e Brunson, com 19, e Towns, com 18, também foram bem e contribuíram para o resultado sem sustos. Em busca da final da NBA após 27 anos, e tentando findar com um jejum de títulos na liga que dura desde a temporada 1972/73, os Knicks vão tranquilos para Cleveland tentando ganhar ao menos um duelo na casa do rival, a começar por sábado. Com Spike Lee, Chris Rock, Fat Joe e Ben Stiller entre os torcedores ilustres, a noite foi de festa do começo ao fim. Depois do susto no primeiro jogo, quando ficou em desvantagem de 22 pontos, os Knicks entraram no Madison Square Garden mais concentrados e andaram juntos com os Cavaliers no primeiro quarto. Uma bola de três de Donovan Mitchell deixou os visitantes em vantagem de 27 a 24. Foi o que o torcedor do Cleveland teve a comemorar. Os Knicks cresceram a partir do segundo período e foram ao descanso com vantagem de 53 a 49, 'incendiando' o lotado e lendário ginásio. Diferentemente do primeiro jogo, Jalen Brunson estava bem marcado e pouco calibrado. Em compensação, Josh Hart e Karl-Anthony Towns mostravam-se 'acesos' e, com terceiro período impecável da dupla, o time de Nova York ampliou sua folga no placar para 85 a 70. Bastava aos Knicks tirarem o jogo de terça-feira de lição para não permitir que os Cavaliers reagissem como fizeram formidavelmente. E a concentração estava em dia no Madison Square Garden. Mikal Bridges anotou de três e obrigou as Cavaliers a pedirem tempo com 13 de desvantagem e somente seis minutos no relógio. Faltava ajuda ao solitário Mitchell. O desespero bateu nos Cavaliers e os arremessos de qualquer forma, muitos da linha de três, não caiam. O time da casa rapidamente disparou ainda mais, abrindo 18 pontos. Bastou administrar para celebrar um triunfo incontestável. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA New York Knicks Cleveland Cavaliers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Labyad desencanta, Corinthians empata com Peñarol e garante liderança do grupo na Libertadores 21.05.26 23h47 Josh Hart se destaca, Knicks superam bem os Cavaliers e abrem 2 a 0 na final do Leste da NBA 22.05.26 0h11 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 CRITICOU Ídolo do Benfica, Luisão critica pena branda para Prestianni: 'o recado que fica é perigoso' Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade 25.04.26 12h28