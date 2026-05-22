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Josh Hart se destaca, Knicks superam bem os Cavaliers e abrem 2 a 0 na final do Leste da NBA

Estadão Conteúdo

O New York Knicks aprendeu bem com o sofrimento do primeiro jogo - perdia por 22 pontos no último quarto e conseguiu empatar e depois ganhar na prorrogação - e, nesta quinta-feira, corrigiu os erros, ajustando a defesa, para superar o Cleveland Cavaliers em um animado Madison Square Garden, por tranquilos 109 a 93, abrindo 2 a 0 na final da Conferência Leste da NBA.

Josh Hart foi o destaque do ótimo jogo coletivo dos Knicks, com 26 pontos (quebrando seu recorde em playoffs, que era de 24) sendo cinco bolas da linha de três. Bridges e Brunson, com 19, e Towns, com 18, também foram bem e contribuíram para o resultado sem sustos.

Em busca da final da NBA após 27 anos, e tentando findar com um jejum de títulos na liga que dura desde a temporada 1972/73, os Knicks vão tranquilos para Cleveland tentando ganhar ao menos um duelo na casa do rival, a começar por sábado.

Com Spike Lee, Chris Rock, Fat Joe e Ben Stiller entre os torcedores ilustres, a noite foi de festa do começo ao fim. Depois do susto no primeiro jogo, quando ficou em desvantagem de 22 pontos, os Knicks entraram no Madison Square Garden mais concentrados e andaram juntos com os Cavaliers no primeiro quarto. Uma bola de três de Donovan Mitchell deixou os visitantes em vantagem de 27 a 24.

Foi o que o torcedor do Cleveland teve a comemorar. Os Knicks cresceram a partir do segundo período e foram ao descanso com vantagem de 53 a 49, 'incendiando' o lotado e lendário ginásio.

Diferentemente do primeiro jogo, Jalen Brunson estava bem marcado e pouco calibrado. Em compensação, Josh Hart e Karl-Anthony Towns mostravam-se 'acesos' e, com terceiro período impecável da dupla, o time de Nova York ampliou sua folga no placar para 85 a 70.

Bastava aos Knicks tirarem o jogo de terça-feira de lição para não permitir que os Cavaliers reagissem como fizeram formidavelmente. E a concentração estava em dia no Madison Square Garden. Mikal Bridges anotou de três e obrigou as Cavaliers a pedirem tempo com 13 de desvantagem e somente seis minutos no relógio. Faltava ajuda ao solitário Mitchell.

O desespero bateu nos Cavaliers e os arremessos de qualquer forma, muitos da linha de três, não caiam. O time da casa rapidamente disparou ainda mais, abrindo 18 pontos. Bastou administrar para celebrar um triunfo incontestável.

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