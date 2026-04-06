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Vasco poupa titulares na Sul-Americana para focar no duelo contra o Remo no Mangueirão

Com time sub-20 na Argentina e sem Renato Gaúcho à beira do campo, Cruz-Maltino prioriza o Brasileirão e já projeta confronto direto com o Leão

Igor Wilson

Já pensando no duelo contra o Leão, que será no próximo sábado (11), no Mangueirão, o Vasco optou por preservar seus principais jogadores na estreia da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (7), contra o Barracas Central, em Buenos Aires. A decisão faz parte de um planejamento claro do clube carioca, pois o técnico Rentao Gaúcho quer dar prioridade total para o Campeonato Brasileiro. 

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Para a partida na Argentina, o técnico Renato Gaúcho sequer viajou com a delegação. O treinador permaneceu no Rio de Janeiro com o elenco principal para comandar os treinamentos visando o duelo contra a equipe paraense. Com isso, o auxiliar Marcelo Salles será o responsável por dirigir o Vasco na estreia continental.

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A delegação cruzmaltina contará com uma formação bastante modificada. Ao todo, 11 jogadores da equipe sub-20 foram relacionados para o confronto, completando um grupo que terá poucos atletas considerados titulares. A escolha leva em conta o desgaste físico provocado pelas viagens internacionais e a necessidade de evitar novas lesões em um momento de oscilação na temporada.

No Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa atualmente a 12ª colocação, com 12 pontos, e vem de derrota no clássico contra o Botafogo, em São Januário, motivo que acendeu o alerta no treinador. O resultado freou a tentativa de aproximação ao grupo de cima da tabela e reforçou a necessidade de recuperação imediata.

Do outro lado, o Remo vive situação ainda mais delicada. O time paraense é o 18º colocado, com sete pontos, e enxerga no confronto em casa uma oportunidade importante para conseguir sua segunda vitória na competição e, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória no Mangueirão pode representar um respiro na tabela e dar novo fôlego à equipe comandada por Léo Condé.

A estratégia adotada por Renato Gaúcho não é inédita. O treinador já havia utilizado abordagem semelhante em outras temporadas, ao priorizar competições nacionais em detrimento do torneio continental. Agora, a escolha coloca o duelo contra o Remo como peça-chave no curto prazo do Vasco, que chega pressionado por resultados no Brasileirão.

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