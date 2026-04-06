Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo

O empate diante do Grêmio-RS, fora de casa, em 0 a 0, fez o Remo deixar a lanterna da Série A. O time comandado pelo técnico Léo Condé poderá ter alguns retornos à equipe diante do Vasco da Gama, no próximo sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Volante pode ser a novidade, após pubalgia.

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Léo Condé vive a expectativa de ter novamente no time o volante Patrick de Paula, que fez sua última partida pelo Remo, contra o Flamengo-RJ, na derrota por 3 a 0. De Paula sentiu dores no púbis e desfalcou o Leão Azul nos jogos contra o Bahia-BA, Santos-SP e Grêmio. De acordo com fontes do Remo, o jogador já vem trabalhando e sendo preparado para a partida diante do Vasco. O meia Vitor Bueno, com lesão na panturrilha, ainda segue em tratamento e a expectativa é que volte ao time contra o Red Bull Bragantino-SP.

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O comandante azulino terá dois retornos certos e uma baixa. Yago Pikachu está fora e não enfrenta o Vasco, seu ex-clube. O jogador terá que cumprir suspensão, após ser expulso contra o Grêmio, na última rodada. O jogador pediu desculpas à torcida em sua rede social. O atacante Jájá é cotado para assumir a vaga de Pikachu. Dois retornos certos ao time são os volantes Zé Ricardo e Zé Welison, que não atuaram diante do Grêmio, voltam de suspensão e pode enfrentar o Gigante da Colina, em Belém.

Remo x Vasco duelam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no próximo sábado (11), às 16h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.