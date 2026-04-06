Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento Fábio Will 06.04.26 16h46 Equipe azulina ainda está na zona de rebaixamento (Raul Martins / Remo) O empate diante do Grêmio-RS, fora de casa, em 0 a 0, fez o Remo deixar a lanterna da Série A. O time comandado pelo técnico Léo Condé poderá ter alguns retornos à equipe diante do Vasco da Gama, no próximo sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Volante pode ser a novidade, após pubalgia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Léo Condé vive a expectativa de ter novamente no time o volante Patrick de Paula, que fez sua última partida pelo Remo, contra o Flamengo-RJ, na derrota por 3 a 0. De Paula sentiu dores no púbis e desfalcou o Leão Azul nos jogos contra o Bahia-BA, Santos-SP e Grêmio. De acordo com fontes do Remo, o jogador já vem trabalhando e sendo preparado para a partida diante do Vasco. O meia Vitor Bueno, com lesão na panturrilha, ainda segue em tratamento e a expectativa é que volte ao time contra o Red Bull Bragantino-SP. VEJA MAIS Rival do Remo na Série A, jogador é afastado por mandar vídeo por engano criticando companheiro "Sem querer querendo" mesmo? Internautas especulam qual teria sido o vídeo que Walace enviou criticando seu companheiro Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa O comandante azulino terá dois retornos certos e uma baixa. Yago Pikachu está fora e não enfrenta o Vasco, seu ex-clube. O jogador terá que cumprir suspensão, após ser expulso contra o Grêmio, na última rodada. O jogador pediu desculpas à torcida em sua rede social. O atacante Jájá é cotado para assumir a vaga de Pikachu. Dois retornos certos ao time são os volantes Zé Ricardo e Zé Welison, que não atuaram diante do Grêmio, voltam de suspensão e pode enfrentar o Gigante da Colina, em Belém. Remo x Vasco duelam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no próximo sábado (11), às 16h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x vasco série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27