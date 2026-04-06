Rival do Remo na Série A, jogador é afastado por mandar vídeo por engano criticando companheiro "Sem querer querendo" mesmo? Internautas especulam qual teria sido o vídeo que Walace enviou criticando seu companheiro Estadão Conteúdo 06.04.26 16h12 O Cruzeiro viajou direto de São Paulo para Guayaquil, na Colômbia, neste domingo, onde estreia diante do Barcelona na Libertadores na terça-feira. Mas o volante Walace acabou cortado da delegação e voltado para Belo Horizonte após usar um aplicativo de mensagens para criticar um companheiro na surra de 4 a 1 no MorumBis. Walace reclamou da postura de um jogador do Cruzeiro na partida válida pelo Brasileirão em um grupo do WhatsApp no qual estavam muitas pessoas ligadas ao clube mineiro. O 'protesto' foi levado à diretoria e a punição por indisciplina veio de imediato, segundo o clube por "desacatar norma de conduta e desrespeitar um companheiro de equipe", como noticiou Samuel Venâncio, setorista do clube. De acordo com a imprensa de Belo Horizonte, o volante teria chamado o goleiro Matheus Cunha, substituto de Cássio, machucado gravemente, de "braço curto." Há relatos que tudo seria em tom de brincadeira, mas que o ofendido não gostou dos comentários. Na web, especula-se que esse seria o vídeo: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jogador sequer viajou para o Equador e, apesar de não ter recebido uma multa inicialmente, ainda terá de dar mais explicações aos diretores. O volante perdeu o pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil de 2025 diante do Corinthians e não vem tendo prestígio com a torcida. Sua atitude pode ser uma maneira encontrada para rescindir o contrato. Ele tem proposta para defender o Vasco e, como vem sendo pouco aproveitado no Cruzeiro, pode ter abreviado sua passagem. Na sua vaga na delegação para Guayaquil, foi incluído o meia Japa - chegou de madrugada a Guayaquil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Cruzeiro Walace COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27