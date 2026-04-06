Rival do Remo na Série A, jogador é afastado por mandar vídeo por engano criticando companheiro

O Cruzeiro viajou direto de São Paulo para Guayaquil, na Colômbia, neste domingo, onde estreia diante do Barcelona na Libertadores na terça-feira. Mas o volante Walace acabou cortado da delegação e voltado para Belo Horizonte após usar um aplicativo de mensagens para criticar um companheiro na surra de 4 a 1 no MorumBis.

Walace reclamou da postura de um jogador do Cruzeiro na partida válida pelo Brasileirão em um grupo do WhatsApp no qual estavam muitas pessoas ligadas ao clube mineiro. O 'protesto' foi levado à diretoria e a punição por indisciplina veio de imediato, segundo o clube por "desacatar norma de conduta e desrespeitar um companheiro de equipe", como noticiou Samuel Venâncio, setorista do clube.

De acordo com a imprensa de Belo Horizonte, o volante teria chamado o goleiro Matheus Cunha, substituto de Cássio, machucado gravemente, de "braço curto." Há relatos que tudo seria em tom de brincadeira, mas que o ofendido não gostou dos comentários. Na web, especula-se que esse seria o vídeo:

O jogador sequer viajou para o Equador e, apesar de não ter recebido uma multa inicialmente, ainda terá de dar mais explicações aos diretores. O volante perdeu o pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil de 2025 diante do Corinthians e não vem tendo prestígio com a torcida.

Sua atitude pode ser uma maneira encontrada para rescindir o contrato. Ele tem proposta para defender o Vasco e, como vem sendo pouco aproveitado no Cruzeiro, pode ter abreviado sua passagem. Na sua vaga na delegação para Guayaquil, foi incluído o meia Japa - chegou de madrugada a Guayaquil.