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Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C

Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança.

O Liberal
fonte

Júnior Rocha, técnico do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Brusque venceu o Anápolis por 1 a 0 neste domingo, pela 8ª rodada da Série C, com um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. A partida, disputada na Arena Simon, teve o zagueiro Cipriano como autor do gol decisivo. O Anápolis poupou titulares visando a final da Copa Centro-Oeste.

Com esta vitória, o Brusque alcançou 17 pontos e assumiu a liderança provisória do campeonato. Consequentemente, o Paysandu, que tem 14 pontos, caiu para a 3ª colocação na tabela da Série C, mas ainda possui um jogo a ser disputado nesta rodada.

O Paysandu enfrentará o Floresta nesta segunda-feira (25) na Curuzu, em Belém. Para o Papão, uma vitória garante a retomada da liderança. Um empate assegura a vice-liderança, enquanto uma derrota o manterá na 3ª posição.

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Resultados da 8ª rodada da Série C neste domingo (24)

  • Brusque 1 × 0 Anápolis
  • Inter de Limeira-SP 0 × 0 Itabaiana-SE
  • Amazonas 1 × 2 Ferroviária-SP
  • Confiança 0 × 0 Figueirense
  • Volta Redonda 2 × 0 Ypiranga

Classificação parcial da Série C

# Clube Pts PJ V E D GF GC SG
1 Brusque 17 8 5 2 1 13 7 +6
2 Guarani 15 8 4 3 1 15 7 +8
3 Paysandu  14 7 4 2 1 13 8 +5
4 Amazonas FC 13 8 4 1 3 11 7 +4
5 Ituano 13 7 4 1 2 11 8 +3
6 Maringá 13 8 4 1 3 18 19 -1
7 Floresta 12 7 3 3 1 9 7 +2
8 Caxias 12 8 3 3 2 7 5 +2
9 Inter de Limeira 12 8 3 3 2 9 8 +1
10 Ferroviária 12 8 3 3 2 8 8 0
11 Santa Cruz 11 8 3 2 3 7 6 +1
12 Maranhão 11 8 3 2 3 9 11 -2
13 Ypiranga 10 8 3 1 4 11 13 -2
14 Barra 10 8 2 4 2 10 7 +3
15 Volta Redonda 8 8 2 2 4 5 9 -4
16 Figueirense 8 8 2 2 4 6 12 -6
17 Confiança 7 8 2 1 5 4 7 -3
18 Botafogo-PB 6 7 2 0 5 8 12 -4
19 Itabaiana 6 8 1 3 4 6 12 -6
20 Anápolis 4 8 1 1 6 6 13 -7
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