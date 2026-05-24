Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C

O Brusque venceu o Anápolis por 1 a 0 neste domingo, pela 8ª rodada da Série C, com um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. A partida, disputada na Arena Simon, teve o zagueiro Cipriano como autor do gol decisivo. O Anápolis poupou titulares visando a final da Copa Centro-Oeste.

Com esta vitória, o Brusque alcançou 17 pontos e assumiu a liderança provisória do campeonato. Consequentemente, o Paysandu, que tem 14 pontos, caiu para a 3ª colocação na tabela da Série C, mas ainda possui um jogo a ser disputado nesta rodada.

O Paysandu enfrentará o Floresta nesta segunda-feira (25) na Curuzu, em Belém. Para o Papão, uma vitória garante a retomada da liderança. Um empate assegura a vice-liderança, enquanto uma derrota o manterá na 3ª posição.

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Resultados da 8ª rodada da Série C neste domingo (24)

Brusque 1 × 0 Anápolis

Inter de Limeira-SP 0 × 0 Itabaiana-SE

Amazonas 1 × 2 Ferroviária-SP

Confiança 0 × 0 Figueirense

Volta Redonda 2 × 0 Ypiranga

Classificação parcial da Série C

# Clube Pts PJ V E D GF GC SG 1 Brusque 17 8 5 2 1 13 7 +6 2 Guarani 15 8 4 3 1 15 7 +8 3 Paysandu 14 7 4 2 1 13 8 +5 4 Amazonas FC 13 8 4 1 3 11 7 +4 5 Ituano 13 7 4 1 2 11 8 +3 6 Maringá 13 8 4 1 3 18 19 -1 7 Floresta 12 7 3 3 1 9 7 +2 8 Caxias 12 8 3 3 2 7 5 +2 9 Inter de Limeira 12 8 3 3 2 9 8 +1 10 Ferroviária 12 8 3 3 2 8 8 0 11 Santa Cruz 11 8 3 2 3 7 6 +1 12 Maranhão 11 8 3 2 3 9 11 -2 13 Ypiranga 10 8 3 1 4 11 13 -2 14 Barra 10 8 2 4 2 10 7 +3 15 Volta Redonda 8 8 2 2 4 5 9 -4 16 Figueirense 8 8 2 2 4 6 12 -6 17 Confiança 7 8 2 1 5 4 7 -3 18 Botafogo-PB 6 7 2 0 5 8 12 -4 19 Itabaiana 6 8 1 3 4 6 12 -6 20 Anápolis 4 8 1 1 6 6 13 -7