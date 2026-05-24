Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. O Liberal 24.05.26 21h14 Júnior Rocha, técnico do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Brusque venceu o Anápolis por 1 a 0 neste domingo, pela 8ª rodada da Série C, com um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. A partida, disputada na Arena Simon, teve o zagueiro Cipriano como autor do gol decisivo. O Anápolis poupou titulares visando a final da Copa Centro-Oeste. Com esta vitória, o Brusque alcançou 17 pontos e assumiu a liderança provisória do campeonato. Consequentemente, o Paysandu, que tem 14 pontos, caiu para a 3ª colocação na tabela da Série C, mas ainda possui um jogo a ser disputado nesta rodada. O Paysandu enfrentará o Floresta nesta segunda-feira (25) na Curuzu, em Belém. Para o Papão, uma vitória garante a retomada da liderança. Um empate assegura a vice-liderança, enquanto uma derrota o manterá na 3ª posição. VEJA MAIS Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. Coincidência? Última Copa do Norte do Paysandu teve amazonense e placar magro na final Em 2002, conquista do torneio regional abriu caminho para um dos momentos mais vitoriosos da história bicolor. Resultados da 8ª rodada da Série C neste domingo (24) Brusque 1 × 0 Anápolis Inter de Limeira-SP 0 × 0 Itabaiana-SE Amazonas 1 × 2 Ferroviária-SP Confiança 0 × 0 Figueirense Volta Redonda 2 × 0 Ypiranga Classificação parcial da Série C # Clube Pts PJ V E D GF GC SG 1 Brusque 17 8 5 2 1 13 7 +6 2 Guarani 15 8 4 3 1 15 7 +8 3 Paysandu 14 7 4 2 1 13 8 +5 4 Amazonas FC 13 8 4 1 3 11 7 +4 5 Ituano 13 7 4 1 2 11 8 +3 6 Maringá 13 8 4 1 3 18 19 -1 7 Floresta 12 7 3 3 1 9 7 +2 8 Caxias 12 8 3 3 2 7 5 +2 9 Inter de Limeira 12 8 3 3 2 9 8 +1 10 Ferroviária 12 8 3 3 2 8 8 0 11 Santa Cruz 11 8 3 2 3 7 6 +1 12 Maranhão 11 8 3 2 3 9 11 -2 13 Ypiranga 10 8 3 1 4 11 13 -2 14 Barra 10 8 2 4 2 10 7 +3 15 Volta Redonda 8 8 2 2 4 5 9 -4 16 Figueirense 8 8 2 2 4 6 12 -6 17 Confiança 7 8 2 1 5 4 7 -3 18 Botafogo-PB 6 7 2 0 5 8 12 -4 19 Itabaiana 6 8 1 3 4 6 12 -6 20 Anápolis 4 8 1 1 6 6 13 -7 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU série c 2026 Brasileiro Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PRESSÃO Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. 24.05.26 21h14 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 Futebol Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. 21.05.26 19h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém 24.05.26 17h49 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39