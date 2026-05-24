Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém O Liberal 24.05.26 17h49 Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR no estádio Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo volta a campo no próximo domingo (31), contra o São Paulo, em Belém. O confronto será válido pela 18ª rodada da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança na data e no local da partida. Inicialmente marcada para sábado (30), às 19h30, no estádio Baenão, a partida foi transferida para domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. A alteração ocorre em meio às críticas envolvendo a estrutura do Baenão, principalmente em relação às condições do gramado. VEJA MAIS Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). Remo seguirá na zona de rebaixamento Vice-lanterna da Série A, o Remo entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. O Leão Azul busca a vitória para chegar aos 18 pontos na tabela do Brasileirão. Mesmo em caso de triunfo diante do São Paulo, o Leão seguirá na zona de rebaixamento ao término da rodada, devido à distância para os adversários que estão fora do Z4. A partida contra o time paulista também marcará o encerramento da sequência de jogos antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Leão só volta a jogar em julho Após enfrentar o São Paulo, o Remo terá um longo período sem partidas oficiais. O próximo compromisso da equipe será apenas no dia 22 de julho, contra o Corinthians, na Arena Itaquera, em São Paulo. A pausa no calendário será utilizada para recuperação física dos atletas e ajustes no elenco para a sequência da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo São Paulo FC série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém 24.05.26 17h49 futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 SÉRIE A Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) pelo Brasileirão Clube do Remo e Athletico-PR jogam pela Série A Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 24.05.26 15h00