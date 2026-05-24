Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém?

Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR no estádio Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo volta a campo no próximo domingo (31), contra o São Paulo, em Belém. O confronto será válido pela 18ª rodada da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança na data e no local da partida. Inicialmente marcada para sábado (30), às 19h30, no estádio Baenão, a partida foi transferida para domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

A alteração ocorre em meio às críticas envolvendo a estrutura do Baenão, principalmente em relação às condições do gramado.

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Remo seguirá na zona de rebaixamento

Vice-lanterna da Série A, o Remo entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. O Leão Azul busca a vitória para chegar aos 18 pontos na tabela do Brasileirão.

Mesmo em caso de triunfo diante do São Paulo, o Leão seguirá na zona de rebaixamento ao término da rodada, devido à distância para os adversários que estão fora do Z4.

A partida contra o time paulista também marcará o encerramento da sequência de jogos antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Leão só volta a jogar em julho

Após enfrentar o São Paulo, o Remo terá um longo período sem partidas oficiais. O próximo compromisso da equipe será apenas no dia 22 de julho, contra o Corinthians, na Arena Itaquera, em São Paulo.

A pausa no calendário será utilizada para recuperação física dos atletas e ajustes no elenco para a sequência da Série A.