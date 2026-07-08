Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo Estadão Conteúdo 08.07.26 13h22 Filipe Luís foi apresentado pelo Monaco (Instagram @asmonaco) Filipe Luís foi apresentado oficialmente como novo técnico do Monaco, iniciando a primeira experiência da carreira como treinador no futebol europeu. Na entrevista coletiva, o brasileiro afirmou que aceitou o convite pela identificação imediata com o projeto esportivo do clube e destacou a ambição de construir uma equipe protagonista na França. "Foi uma decisão fácil quando o Monaco me chamou. Eles realmente me quiseram, compraram minha ideia. O projeto é organizado e nossas ideias combinam. Outros clubes me chamaram, mas sou uma pessoa de muita ambição. Conversei muito com o Monaco sobre minha forma de jogar e nossas ideias se conectaram muito facilmente. A liga francesa é top 3 do mundo hoje, então é muito atrativo estar aqui", afirmou. Ao detalhar sua metodologia de trabalho, Filipe Luís explicou que prefere participar ativamente dos treinamentos dentro de campo para acelerar a assimilação de seus conceitos pelos jogadores. "Tenho muita energia. Quando estou junto dos jogadores nas atividades, sinto que fica mais fácil para eles entenderem as minhas ideias. É um processo, porque há muitas coisas para ensinar. Eu me sinto confortável participando dos treinos, corrigindo sempre que necessário, e espero que eles gostem." Questionado sobre Paul Pogba, principal nome do elenco do Monaco para a temporada, o treinador revelou que já conversou com o volante e afirmou que pretende ajudá-lo a recuperar o alto nível após um longo período de inatividade. "Falei com ele, claro, assim como com quase todos os jogadores. O Pogba é um jogador especial, campeão do mundo e um grande ídolo na França. Agora ele fará uma pré-temporada desde o início, mas ninguém é maior do que o time. Ele pode nos ajudar muito e nós também queremos ajudá-lo a voltar ao nível que todos conhecem." Filipe Luís também deixou claro qual será a identidade de sua equipe. Segundo ele, o Monaco buscará controlar as partidas por meio da posse de bola, da movimentação coletiva e de um futebol ofensivo. "Quero melhorar o nível de jogo. Gosto de atacar, de ter a posse de bola, de garantir que o jogador tenha sempre opções de passe e de ser dominante. Sei que o Monaco gosta desse estilo, faz parte da história do clube. A conexão entre os jogadores será muito importante." Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo. "Sinceramente, quero pensar em um jogo de cada vez. Quero vencer sempre e dar aos jogadores as melhores ferramentas para alcançar esse objetivo. O Monaco é um clube ambicioso, e eu também." O Monaco será o segundo trabalho de Filipe Luís como treinador e o primeiro fora do Brasil. O ex-lateral iniciou a carreira no comando das categorias de base do Flamengo logo após encerrar a trajetória como jogador, no fim de 2023. Em março de 2024 assumiu a equipe sub-17, conquistando a Copa Rio, e meses depois foi promovido ao sub-20, com o qual venceu o Mundial da categoria. Em setembro de 2024, assumiu o time principal para substituir Tite. No comando da equipe profissional, dirigiu o Flamengo em 101 partidas, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 69,9%. Foi demitido após uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Monaco Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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