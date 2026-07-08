Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C Fábio Will 08.07.26 15h02 Papão defende tabu diante do Guarani (Jorge Luís Totti/Paysandu) A Série do Brasileirão terá o duelo entre Paysandu e Guarani-SP, marcado para o domingo (12), às 16h, na Curuzu. O jogo marca o encontro de dois clubes que já decidiram o título brasileiro da Série B em 1991 e também guarda um tabu, já que o Papão não perde para o Bugre há nove anos. Diante do Bugre Campineiro, o Papão tenta defender seu lugar no G8 da Série C, além de manter o tabu. Desde 2017, o clube bicolor não perde para o Guarani. A última vez em que o clube de Campinas (SP) venceu o Paysandu ocorreu no dia 13 de junho de 2017, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e terminou com o triunfo do Bugre pelo placar de 2 a 0, dois gols do atacante paraguaio Braian Samudio. Tabu Após essa vitória, o Paysandu e o Guarani se enfrentaram outras cinco vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com quatro vitórias do Papão e um empate. A última vez em que se encontraram foi na Segundona de 2024, com o Paysandu vencendo o Bugre por 2 a 1, na Curuzu, em Belém, com gols de Jean Dias e Kevyn. Nesta temporada, o Guarani acabou rebaixado para a Série C e o Paysandu, aos trancos e barrancos, conseguiu se manter na Série B. Equilíbrio Os confrontos entre Paysandu e Guarani são marcados pelo equilíbrio nos números. Ao todo firam 21 partidas disputadas entre os clubes em toda a história, todas elas profissionais, sem nenhum amistoso. O Paysandu venceu oito vezes, o Bugre sete e as equipes empataram outras seis vezes. Título Os dois clubes decidiram o Brasileirão da Série B de 1991. Os dois clubes fizeram a grande final da Segundona e o Paysandu levou a melhor. O Bugre venceu o jogo de ida, na cidade de Campinas (SP), pelo placar de 1 a 0. Na partida de volta, em Belém, o Mangueirão estava lotado e, com gols de Dadinho e Cacaio, o Papão conquistou seu primeiro título nacional e fez a festa com a Fiel no Colosso do Bengui. Goleada Em meio ao equilíbrio dos jogos, o Paysandu aplicou uma sonora goleada no Bugre. A partida ocorreu no dia 3 de agosto de 2003, no Mangueirão, em Belém, válida pela Série A do Brasileirão. O Papão simplesmente meteu um 6 a 1 no Bugre Campineiro, com gols de Magnum, Jóbson (três vezes), Borges Neto e Sandro Goiano. Histórico dos confrontos 02.09.1973 - Paysandu 0 x 2 Guarani - Brasileiro-Nacional 14.07.1974 - Paysandu 0 x 1 Guarani - Brasileiro-Nacional 30.09.1976 - Paysandu 0 x 2 Guarani - Brasileiro-Copa Brasil 19.05.1991 - Paysandu 0 x 1 Guarani - Série B 26.05.1991 - Paysandu 2 x 0 Guarani - Série B 12.04.1992 - Paysandu 3 x 0 Guarani - Série A 26.10.1994 - Paysandu 2 x 2 Guarani - Série A 01.10.1995 - Paysandu 2 x 2 Guarani - Série A 08.09.2002 - Paysandu 0 x 2 Guarani - Série A 03.08.2003 - Paysandu 6 x 1 Guarani - Série A 07.12.2003 - Paysandu 1 x 2 Guarani - Série A 08.08.2004 - Paysandu 0 x 0 Guarani - Série A 11.12.2004 - Paysandu 4 x 2 Guarani - Série A 15.07.2006 - Paysandu 1 x 1 Guarani - Série B 21.10.2006 - Paysandu 2 x 2 Guarani - Série B 13.06.2017 - Paysandu 0 x 2 Guarani - Série B 23.09.2017 - Paysandu 2 x 1 Guarani - Série B 24.07.2018 - Paysandu 1 x 0 Guarani - Série B 10.11.2018 - Paysandu 2 x 0 Guarani - Série B 25.05.2024 - Paysandu 0 x 0 Guarani - Série B 14.09.2024 - Paysandu 2 x 1 Guarani - Série B Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol jornal amazônia guarani paysandu x guarani série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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