Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa'

Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas

O Liberal
fonte

Kauã Jesus é peça importante no Bugre (Raphael Silvestre/Guarani FC)

O Guarani é o atual vice-líder da Série C e virá a Belém, para enfrentar o Paysandu, às 16h na Curuzu, em Belém. Depois de perder a liderança da competição na rodada passada, o Bugre entra em campo em busca de uma vitória para voltar ao topo da tabela e se afastar do Paysandu, que está colado na classificação. O meia Kauã avalia o confronto em Belém e afirma que a equipe campineira joga muito bem longe de seus domínios.

A equipe de Campinas (SP) chegou à última rodada ocupando a primeira colocação, mas o empate sem gols diante do Floresta-CE, no estádio Brinco de Ouro, mudou o cenário da disputa. Com o resultado, o Guarani permaneceu com 23 pontos. Já o Brusque-SC aproveitou a oportunidade ao derrotar o Figueirense-SC por 3 a 1, chegou aos 24 pontos e assumiu a liderança da Série C.

Mesmo com a queda para a segunda posição, o elenco do Bugre mantém a confiança para o confronto em Belém. O meia Kauã Jesus destacou o desempenho do time como visitante e acredita que o Guarani tem condições de conquistar os três pontos fora de casa para seguir na disputa pela ponta da classificação.

"Nós jogamos muito bem fora de casa e vamos buscar os três pontos lá em Belém para brigar na parte de cima da tabela e buscar o primeiro lugar de volta", afirmou o jogador.

Além de projetar a partida diante do Paysandu, o meia comentou sobre a relação com o técnico Hélio Sizenando. Segundo ele, o treinador tem sido importante para seu desenvolvimento dentro da equipe.

"Minha relação com o Hélio é muito boa desde a chegada dele. Ele sempre pede muita intensidade e chutes fora da área, que é o meu forte. Ele pede também para entrar em outras posições, como nos últimos jogos eu venho entrando de segundo volante", comentou.

O Guarani encerra a preparação nesta semana antes de embarcar para a capital paraense. O confronto com o Paysandu será disputado na Curuzu e é tratado como decisivo para as pretensões da equipe paulista na briga pelas primeiras posições da Série C.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa'

Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas

08.07.26 15h43

FUTEBOL

Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números

Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C

08.07.26 15h02

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

Futebol

Júnior Rocha cobra compromisso, confirma busca por reforços e evita falar sobre Castro no Paysandu

Técnico bicolor diz que equipe precisa de mais opções na defesa, meio-campo e ataque, reforça confiança na reação na Série C e usa exemplo da Copa do Mundo para defender união do elenco

07.07.26 21h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

LUTO

Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos

De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém

08.07.26 10h54

futebol

Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista

Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição

08.07.26 10h05

futebol europeu

Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time'

Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo

08.07.26 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda