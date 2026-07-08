Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa' Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas O Liberal 08.07.26 15h43 Kauã Jesus é peça importante no Bugre (Raphael Silvestre/Guarani FC) O Guarani é o atual vice-líder da Série C e virá a Belém, para enfrentar o Paysandu, às 16h na Curuzu, em Belém. Depois de perder a liderança da competição na rodada passada, o Bugre entra em campo em busca de uma vitória para voltar ao topo da tabela e se afastar do Paysandu, que está colado na classificação. O meia Kauã avalia o confronto em Belém e afirma que a equipe campineira joga muito bem longe de seus domínios. A equipe de Campinas (SP) chegou à última rodada ocupando a primeira colocação, mas o empate sem gols diante do Floresta-CE, no estádio Brinco de Ouro, mudou o cenário da disputa. Com o resultado, o Guarani permaneceu com 23 pontos. Já o Brusque-SC aproveitou a oportunidade ao derrotar o Figueirense-SC por 3 a 1, chegou aos 24 pontos e assumiu a liderança da Série C. Mesmo com a queda para a segunda posição, o elenco do Bugre mantém a confiança para o confronto em Belém. O meia Kauã Jesus destacou o desempenho do time como visitante e acredita que o Guarani tem condições de conquistar os três pontos fora de casa para seguir na disputa pela ponta da classificação. "Nós jogamos muito bem fora de casa e vamos buscar os três pontos lá em Belém para brigar na parte de cima da tabela e buscar o primeiro lugar de volta", afirmou o jogador. Além de projetar a partida diante do Paysandu, o meia comentou sobre a relação com o técnico Hélio Sizenando. Segundo ele, o treinador tem sido importante para seu desenvolvimento dentro da equipe. "Minha relação com o Hélio é muito boa desde a chegada dele. Ele sempre pede muita intensidade e chutes fora da área, que é o meu forte. Ele pede também para entrar em outras posições, como nos últimos jogos eu venho entrando de segundo volante", comentou. O Guarani encerra a preparação nesta semana antes de embarcar para a capital paraense. O confronto com o Paysandu será disputado na Curuzu e é tratado como decisivo para as pretensões da equipe paulista na briga pelas primeiras posições da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa' Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas 08.07.26 15h43 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 Futebol Júnior Rocha cobra compromisso, confirma busca por reforços e evita falar sobre Castro no Paysandu Técnico bicolor diz que equipe precisa de mais opções na defesa, meio-campo e ataque, reforça confiança na reação na Série C e usa exemplo da Copa do Mundo para defender união do elenco 07.07.26 21h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22