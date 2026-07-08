Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa'

O Guarani é o atual vice-líder da Série C e virá a Belém, para enfrentar o Paysandu, às 16h na Curuzu, em Belém. Depois de perder a liderança da competição na rodada passada, o Bugre entra em campo em busca de uma vitória para voltar ao topo da tabela e se afastar do Paysandu, que está colado na classificação. O meia Kauã avalia o confronto em Belém e afirma que a equipe campineira joga muito bem longe de seus domínios.

A equipe de Campinas (SP) chegou à última rodada ocupando a primeira colocação, mas o empate sem gols diante do Floresta-CE, no estádio Brinco de Ouro, mudou o cenário da disputa. Com o resultado, o Guarani permaneceu com 23 pontos. Já o Brusque-SC aproveitou a oportunidade ao derrotar o Figueirense-SC por 3 a 1, chegou aos 24 pontos e assumiu a liderança da Série C.

Mesmo com a queda para a segunda posição, o elenco do Bugre mantém a confiança para o confronto em Belém. O meia Kauã Jesus destacou o desempenho do time como visitante e acredita que o Guarani tem condições de conquistar os três pontos fora de casa para seguir na disputa pela ponta da classificação.

"Nós jogamos muito bem fora de casa e vamos buscar os três pontos lá em Belém para brigar na parte de cima da tabela e buscar o primeiro lugar de volta", afirmou o jogador.

Além de projetar a partida diante do Paysandu, o meia comentou sobre a relação com o técnico Hélio Sizenando. Segundo ele, o treinador tem sido importante para seu desenvolvimento dentro da equipe.

"Minha relação com o Hélio é muito boa desde a chegada dele. Ele sempre pede muita intensidade e chutes fora da área, que é o meu forte. Ele pede também para entrar em outras posições, como nos últimos jogos eu venho entrando de segundo volante", comentou.

O Guarani encerra a preparação nesta semana antes de embarcar para a capital paraense. O confronto com o Paysandu será disputado na Curuzu e é tratado como decisivo para as pretensões da equipe paulista na briga pelas primeiras posições da Série C.