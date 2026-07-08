Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada O Liberal 08.07.26 12h27 Luccão deve ir para o futebol português (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu passa por um processo de reformulação para o segundo semestre da temporada. Conforme informações de Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o clube deve promover nove mudanças no elenco principal. Segundo o jornalista, algumas dispensas já estavam no planejamento, outras ocorreram por questões disciplinares e uma por negociação internacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A possível transferência internacional envolve o zagueiro Luccão, que, segundo Anderson, está sendo negociado com o Trofense, de Portugal. O defensor já não participa integralmente das atividades com o elenco, e a tendência é que seja liberado, com o Paysandu mantendo um percentual de uma futura venda. "O Lucca está com uma proposta e uma negociação com o futebol português. Ele já não tem feito todos os trabalhos com o grupo. Mas o Lucca deve ir para o Trofense. O Paysandu vai liberá-lo e ficar com um percentual de uma futura venda. Assim, com a saída do Lucca, o Paysandu mexe em nove posições no elenco no meio da temporada. É muita coisa para um time de futebol", completou o jornalista. Outras mudanças Ainda na última semana, o Paysandu anunciou a saída do zagueiro Quintana, que estava no clube desde 2024, e, nos próximos dias, deve confirmar mais desligamentos. O zagueiro Castro segue afastado por indisciplina e pode ser uma das dispensas do time bicolor. Os jogadores JP Galvão, Henrique Salomoni, Artur, Klayver, Danilo Peu e outros atletas também devem deixar a equipe em breve. Segundo Michel Anderson, eles não estão mais nos planos da comissão técnica. VEJA MAIS Júnior Rocha cobra compromisso, confirma busca por reforços e evita falar sobre Castro no Paysandu Técnico bicolor diz que equipe precisa de mais opções na defesa, meio-campo e ataque, reforça confiança na reação na Série C e usa exemplo da Copa do Mundo para defender união do elenco Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Guarani pela Série C Papão recebe o vice-líder no domingo, na Curuzu, em confronto direto pelo G-8; entradas custam a partir de R$ 50 e sócios têm descontos progressivos Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final "O Paysandu já havia perdido o Quintana, que foi para o futebol do exterior, afastou o Castro por indisciplina, o Vargas por problema de lesão, o JP por questão de planejamento. O Henrique Salomoni, também por planejamento, já não está mais treinando com o grupo. E, na frente, ele decide também, por planejamento, afastar o Arthur, que é da Guiné-Bissau, o Klayver, que é da base do Paysandu e estava treinando com o profissional, e também o Danilo Peu. Todos esses por planejamento", detalhou Michel Anderson. Baixa Além deles, o Papão também perdeu o meia Matheus Vargas, que passou por uma nova cirurgia após romper novamente o ligamento cruzado anterior (LCA). A equipe bicolor vive um momento de alerta na Série C do Campeonato Brasileiro. Em busca do acesso à Série B, o time acumula duas derrotas consecutivas na Terceirona. Por isso, a diretoria entende que o elenco precisa de reforços e de uma reformulação para a sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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