Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

O Paysandu passa por um processo de reformulação para o segundo semestre da temporada. Conforme informações de Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o clube deve promover nove mudanças no elenco principal. Segundo o jornalista, algumas dispensas já estavam no planejamento, outras ocorreram por questões disciplinares e uma por negociação internacional.

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A possível transferência internacional envolve o zagueiro Luccão, que, segundo Anderson, está sendo negociado com o Trofense, de Portugal. O defensor já não participa integralmente das atividades com o elenco, e a tendência é que seja liberado, com o Paysandu mantendo um percentual de uma futura venda.

"O Lucca está com uma proposta e uma negociação com o futebol português. Ele já não tem feito todos os trabalhos com o grupo. Mas o Lucca deve ir para o Trofense. O Paysandu vai liberá-lo e ficar com um percentual de uma futura venda. Assim, com a saída do Lucca, o Paysandu mexe em nove posições no elenco no meio da temporada. É muita coisa para um time de futebol", completou o jornalista.

Outras mudanças

Ainda na última semana, o Paysandu anunciou a saída do zagueiro Quintana, que estava no clube desde 2024, e, nos próximos dias, deve confirmar mais desligamentos. O zagueiro Castro segue afastado por indisciplina e pode ser uma das dispensas do time bicolor.

Os jogadores JP Galvão, Henrique Salomoni, Artur, Klayver, Danilo Peu e outros atletas também devem deixar a equipe em breve. Segundo Michel Anderson, eles não estão mais nos planos da comissão técnica.

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"O Paysandu já havia perdido o Quintana, que foi para o futebol do exterior, afastou o Castro por indisciplina, o Vargas por problema de lesão, o JP por questão de planejamento. O Henrique Salomoni, também por planejamento, já não está mais treinando com o grupo. E, na frente, ele decide também, por planejamento, afastar o Arthur, que é da Guiné-Bissau, o Klayver, que é da base do Paysandu e estava treinando com o profissional, e também o Danilo Peu. Todos esses por planejamento", detalhou Michel Anderson.

Baixa

Além deles, o Papão também perdeu o meia Matheus Vargas, que passou por uma nova cirurgia após romper novamente o ligamento cruzado anterior (LCA).

A equipe bicolor vive um momento de alerta na Série C do Campeonato Brasileiro. Em busca do acesso à Série B, o time acumula duas derrotas consecutivas na Terceirona. Por isso, a diretoria entende que o elenco precisa de reforços e de uma reformulação para a sequência da temporada.