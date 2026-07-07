Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Guarani pela Série C

Os ingressos para a partida entre Paysandu e Guarani já estão à venda. As equipes se enfrentam no próximo domingo (12), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

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As entradas podem ser adquiridas de forma online, além das oito lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém. Os valores são de R$ 50 para arquibancada e R$ 100 para cadeira. Sócios adimplentes do programa Payxão Prime Residencial têm descontos progressivos, que começam em 40% sobre o valor dos ingressos. Outra opção para o torcedor é a promoção "Me ajuda que eu te ajudo", que garante preços reduzidos para quem entrar no estádio até as 15h, uma hora antes da bola rolar.

Dentro de campo, o duelo promete ser um dos principais da rodada. O Paysandu inicia a jornada ocupando a quinta colocação, com 20 pontos, mas a vantagem para o Ituano, primeiro clube fora da zona de classificação, é de apenas um ponto. A disputa pelo G-8 segue bastante equilibrada, já que apenas um ponto separa o quinto colocado da Ferroviária, que aparece em 11º lugar.

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O adversário bicolor vive grande momento na competição. O Guarani soma 23 pontos e ocupa a vice-liderança da Série C, atrás apenas do Brusque, que lidera com 24. Inter de Limeira, também com 23 pontos, e Santa Cruz, com 21, completam o grupo dos quatro primeiros colocados.

Além da importância para a classificação, o confronto também carrega um retrospecto amplamente favorável ao Paysandu quando o duelo acontece em Belém. A última vitória do Guarani sobre o Papão como visitante ocorreu em 1974, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando a equipe campineira venceu por 1 a 0.

Desde então, os clubes se enfrentaram outras oito vezes na capital paraense, com seis vitórias do Paysandu e dois empates, em partidas disputadas entre Curuzu e Mangueirão. O encontro mais recente em Belém ocorreu em 2018, pela Série B, quando o Papão venceu por 1 a 0 e manteve a longa invencibilidade diante do Bugre como mandante.