Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Guarani pela Série C Papão recebe o vice-líder no domingo, na Curuzu, em confronto direto pelo G-8; entradas custam a partir de R$ 50 e sócios têm descontos progressivos O Liberal 07.07.26 19h56 A Fiel Bicolor quer ver o Paysandu crescer para cima do Guarani. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Os ingressos para a partida entre Paysandu e Guarani já estão à venda. As equipes se enfrentam no próximo domingo (12), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu As entradas podem ser adquiridas de forma online, além das oito lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém. Os valores são de R$ 50 para arquibancada e R$ 100 para cadeira. Sócios adimplentes do programa Payxão Prime Residencial têm descontos progressivos, que começam em 40% sobre o valor dos ingressos. Outra opção para o torcedor é a promoção "Me ajuda que eu te ajudo", que garante preços reduzidos para quem entrar no estádio até as 15h, uma hora antes da bola rolar. Dentro de campo, o duelo promete ser um dos principais da rodada. O Paysandu inicia a jornada ocupando a quinta colocação, com 20 pontos, mas a vantagem para o Ituano, primeiro clube fora da zona de classificação, é de apenas um ponto. A disputa pelo G-8 segue bastante equilibrada, já que apenas um ponto separa o quinto colocado da Ferroviária, que aparece em 11º lugar. VEJA MAIS Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo O adversário bicolor vive grande momento na competição. O Guarani soma 23 pontos e ocupa a vice-liderança da Série C, atrás apenas do Brusque, que lidera com 24. Inter de Limeira, também com 23 pontos, e Santa Cruz, com 21, completam o grupo dos quatro primeiros colocados. Além da importância para a classificação, o confronto também carrega um retrospecto amplamente favorável ao Paysandu quando o duelo acontece em Belém. A última vitória do Guarani sobre o Papão como visitante ocorreu em 1974, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando a equipe campineira venceu por 1 a 0. Desde então, os clubes se enfrentaram outras oito vezes na capital paraense, com seis vitórias do Paysandu e dois empates, em partidas disputadas entre Curuzu e Mangueirão. O encontro mais recente em Belém ocorreu em 2018, pela Série B, quando o Papão venceu por 1 a 0 e manteve a longa invencibilidade diante do Bugre como mandante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x guarani futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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