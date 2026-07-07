Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão

A 14ª rodada da Série C coloca frente a frente Paysandu e Guarani-SP, em um duelo que já decidiu um título do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida está marcada para este domingo (12), às 16h, na Curuzu, em Belém. O time campineiro é o vice-líder e possui no elenco velhos conhecidos do torcedor paraense, com atletas que tiveram passagens tanto pelo Remo quanto pelo Paysandu.

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O Bugre possui em seu elenco cinco jogadores que já atuaram no futebol paraense, todos com passagens recentes. Alguns conquistaram acessos, tanto pelo Remo quanto pelo Paysandu, mas outros também estiveram em momentos difíceis, como o rebaixamento bicolor para a Série C.

Veja a lista:

Maurício Antônio

O zagueiro Maurício Antônio, de 34 anos, defendeu o Paysandu na temporada 2025. O jogador fez 16 partidas com a camisa bicolor, deu uma assistência e fez parte do elenco que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Maurício Antônio atuando pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Renan Castro

O jogador atuou em Belém em 2022 e defendeu as cores do Remo. Naquela temporada, esteve em campo 12 vezes e jogou pelo clube apenas na Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Renan Castro fez 12 partidas pelo Remo (Arquivo Pessoal / Instagram @renan.castro_)

Carlos Eduardo

O meia Carlos Eduardo teve uma passagem rápida pelo Paysandu no ano passado. O jogador realizou sete partidas com a camisa alviceleste e fez parte do elenco que caiu para a Série C.

Carlos Eduardo em sua apresentação no Paysandu (Ascom Paysandu)

Guilherme Cachoeira

O atacante Guilherme Cachoeira passou pelo futebol paraense na temporada 2024, quando jogou pelo Remo. O atleta esteve em campo em apenas oito partidas e não marcou gols com a camisa azulina. Porém, fez parte da equipe que conquistou o acesso à Série B.

Guilherme Cachoeira na sua apresentação do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Mirandinha

O atacante Mirandinha, de 26 anos, teve uma passagem discreta e rápida pelo Paysandu. O jogador defendeu o Papão na temporada 2023, realizou apenas duas partidas e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B.

Mirandinha com a camisa do Papão (Jorge Luis Totti/Paysandu)

Paysandu e Guarani estão próximos na tabela da Série C. Porém, o Paysandu vem de cinco derrotas nas últimas sete partidas. O Bugre está na vice-liderança, com 23 pontos, enquanto o Paysandu ocupa a 5ª colocação, com 20. Uma vitória recoloca o Papão na briga pela ponta da tabela. Já um revés diante do Guarani pode deixar o Paysandu fora do G8, dependendo de outros resultados.