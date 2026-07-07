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Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C

Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato

O Liberal
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Equipe busca voltar a vencer diante do Papão (Raphael Silvestre/GuaraniFC)

O Paysandu vive o momento de maior instabilidade na Série C do Campeonato Brasileiro até o momento. Assim como o Bicola, o próximo adversário da equipe também está em alerta. O Guarani-SP, vice-líder da competição, não vence há três jogos.

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Com 23 pontos, o Bugre ocupa a segunda posição na tabela, apenas um ponto atrás do líder Brusque. Contudo, tem a posição ameaçada por conta da sequência de três partidas sem vitória. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com o Floresta-CE. Antes disso, ficou no 1 a 1 com o Figueirense-SC e perdeu por 2 a 0 para o Confiança-SE.

A última vitória foi na 10ª rodada, no dia 13 de junho, contra o Caxias-RS. Em casa, o Guarani venceu por 2 a 1. Agora, a equipe visita o Paysandu em busca de voltar ao caminho das vitórias, assim como o Papão.

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Com a derrota por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, no último domingo (5), o Paysandu chegou a três derrotas, sendo duas consecutivas, nos últimos quatro jogos pela Série C. Antes do resultado negativo contra o Canarinho, o time de Júnior Rocha já havia perdido por 3 a 1 para o Santa Cruz, em casa.

A última vitória ocorreu diante do Maranhão, pela 11ª rodada, quando a equipe marcou na reta final da partida e venceu por 1 a 0.

Com apenas um ponto de vantagem sobre o oitavo colocado, o Bicola tem o G-8 ameaçado e, por isso, precisa voltar a vencer para não terminar a rodada fora da zona de classificação para a próxima fase.

Se perder, a equipe terá que depender dos resultados dos outros jogos para seguir entre os oito primeiros colocados. Já em caso de vitória, o Papão chegará aos 23 pontos e voltará a brigar pelas primeiras posições.

A partida entre Paysandu e Guarani-SP, válida pela 14ª rodada da Série C, será disputada no próximo domingo (12), às 16h, na Curuzu. O duelo terá cobertura completa, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

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