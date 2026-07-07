Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato O Liberal 07.07.26 9h59 Equipe busca voltar a vencer diante do Papão (Raphael Silvestre/GuaraniFC) O Paysandu vive o momento de maior instabilidade na Série C do Campeonato Brasileiro até o momento. Assim como o Bicola, o próximo adversário da equipe também está em alerta. O Guarani-SP, vice-líder da competição, não vence há três jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com 23 pontos, o Bugre ocupa a segunda posição na tabela, apenas um ponto atrás do líder Brusque. Contudo, tem a posição ameaçada por conta da sequência de três partidas sem vitória. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com o Floresta-CE. Antes disso, ficou no 1 a 1 com o Figueirense-SC e perdeu por 2 a 0 para o Confiança-SE. A última vitória foi na 10ª rodada, no dia 13 de junho, contra o Caxias-RS. Em casa, o Guarani venceu por 2 a 1. Agora, a equipe visita o Paysandu em busca de voltar ao caminho das vitórias, assim como o Papão. VEJA MAIS A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas Com a derrota por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, no último domingo (5), o Paysandu chegou a três derrotas, sendo duas consecutivas, nos últimos quatro jogos pela Série C. Antes do resultado negativo contra o Canarinho, o time de Júnior Rocha já havia perdido por 3 a 1 para o Santa Cruz, em casa. A última vitória ocorreu diante do Maranhão, pela 11ª rodada, quando a equipe marcou na reta final da partida e venceu por 1 a 0. Com apenas um ponto de vantagem sobre o oitavo colocado, o Bicola tem o G-8 ameaçado e, por isso, precisa voltar a vencer para não terminar a rodada fora da zona de classificação para a próxima fase. Se perder, a equipe terá que depender dos resultados dos outros jogos para seguir entre os oito primeiros colocados. Já em caso de vitória, o Papão chegará aos 23 pontos e voltará a brigar pelas primeiras posições. A partida entre Paysandu e Guarani-SP, válida pela 14ª rodada da Série C, será disputada no próximo domingo (12), às 16h, na Curuzu. O duelo terá cobertura completa, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato 07.07.26 9h59 Futebol A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém 06.07.26 20h59 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém 06.07.26 20h59 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 futebol Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato 07.07.26 9h59 COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23